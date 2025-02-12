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ЦАМТО

ВВС Никарагуа получили 5 Ми-17, 3 Ан-26 и 18 ЗУ-23АЭ

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ВС Никарагуа
Военнослужащий ВС Никарагуа.
Источник изображения: German Miranda / Dpa

ЦАМТО, 11 февраля. Военно-воздушные силы Никарагуа получили пять новых многоцелевых вертолетов Ми-17, три военно-транспортных самолета Ан-26 и 18 модернизированных зенитных артиллерийских установок ЗУ-23АЭ.

Как сообщает Infodefensa.com, поставки выполнены в рамках проводимой Никарагуа модернизации Вооруженных сил. Авиатехника и ЗАУ недавно были доставлены в штаб-квартиру ВВС Никарагуа в международном аэропорту имени Аугусто Сесара Сандино в Манагуа.

Командующий ВС республики генерал Хулио Сесар Авилес Кастильо подчеркнул, что поставки из России крайне важны для борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков для обеспечения национальной безопасности.

Как отмечает издание, после Сандинистской революции 1979 года Никарагуа в значительной степени полагается на военную технику советского и российского производства.

В никарагуанской версии ЗУ-23АЭ устанавливается на автомобиле "Садко NEXT" ГАЗ-C41A23, грузоподъемность которого составляет 2,5 т.

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Никарагуа
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