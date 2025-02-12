В РФ разработали систему для защиты предприятий от дронов с ИИ "Купол"

Она состоит из станции радиоэлектронной разведки "Эхо" и станции радиоэлектронного подавления "Трель", рассказали в Народном фронте

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Система обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом "Купол" для защиты предприятий разработана в России, она уже внедрена в контур безопасности нескольких предприятий. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Наша система называется программно-аппаратный комплекс "Купол". Он состоит из сертифицированного и декларированного оборудования - станции радиоэлектронной разведки "Эхо" и станции радиоэлектронного подавления "Трель". Оборудование стоит на некоторых предприятиях уже более года. Весь софт мы разрабатываем сами, у нас разработана собственная технология обнаружения, она не похожа на часто встречающиеся, мы работаем с искусственным интеллектом и обнаруживаем даже видоизмененные сигналы беспилотников", - рассказала руководитель новосибирского предприятия-производителя Влада Козина.

По ее словам, систему "Купол" можно сравнить с умным домом, так как она не просто устанавливается на объект, а интегрируется в существующий охранный контур предприятия, либо позволяет включать в себя новые технологии, появляющиеся в процессе развития сферы защиты от БПЛА. "Таким образом, она не устаревает. Также мы ее дополняем элементами, которые просит заказчик. Кто-то хочет направлять камеры в небо и анализировать воздушное пространство еще и визуально. Мы в нашу систему тогда подключаем картинки с "умных" камер, выводим на единый экран, и получается комплекс мониторинга больший, чем просто система РЭБ. Помимо этого, мы создаем пользовательский софт, адаптированный под людей, которые не умеют пользоваться компьютером", - добавила Козина.

Она добавила, что Кулибин-клуб Народного фронта помогает с испытаниями и предоставляет полигоны для тестирования системы "Купол" как в Новосибирской области, так и в Москве.

Глава отдела ИИ компании Александр Сыткин пояснил, что нейросетевые решения помогает отслеживать именно те сигналы, которые необходимо в самых сложных условиях. "Для того, чтобы найти дрон, надо понимать, что искать, так как в радиолокационном фоне очень много "мусора", особенно на предприятиях, которые находятся в городской местности. Он помогает отличить, например, сигналы дрона от борт-системы самолета, которая может работать и на низких частотах, либо маяки подхода, если работа "Купола" ведется вблизи аэропорта", - добавил он.