Министр промышленности и торговли РФ посетил Средне-Невский судостроительный завод ОСК

ЦАМТО, 11 февраля. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки посетил Средне-Невский судостроительный завод ОСК.

В ходе визита А.Алиханов ознакомился с производственными мощностями, гражданской и военной продукцией, которая строится на заводе ОСК, и пообщался с трудовым коллективом.

Делегации также презентовали скоростные и экскурсионно-прогулочные катамараны, строящиеся при поддержке Минпромторга РФ по заказу ГТЛК.

Министру продемонстрировали производственный комплекс предприятия ОСК, в том числе металлообрабатывающий, гальванический, монтажно-сдаточный цеха, а также цех пластикового судостроения и магнитно-испытательный стенд.

Средне-Невский судостроительный завод ОСК – единственное в России предприятие отрасли, которое освоило строительство из четырех видов материалов: судостроительной стали, алюминиево-магниевых сплавов и маломагнитной стали, композитных материалов. За годы существования с 1912 года со стапелей завода спущено свыше 600 судов и кораблей. Коллектив предприятия насчитывает свыше 2200 сотрудников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".