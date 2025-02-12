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Министр промышленности и торговли РФ посетил Средне-Невский судостроительный завод ОСК

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Вид сверху на Средне-Невский судостроительный завод
Вид сверху на Средне-Невский судостроительный завод.
Источник изображения: © Фото предоставлено Средне-Невским судостроительным заводом

ЦАМТО, 11 февраля. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках рабочей поездки посетил Средне-Невский судостроительный завод ОСК.

В ходе визита А.Алиханов ознакомился с производственными мощностями, гражданской и военной продукцией, которая строится на заводе ОСК, и пообщался с трудовым коллективом.

Делегации также презентовали скоростные и экскурсионно-прогулочные катамараны, строящиеся при поддержке Минпромторга РФ по заказу ГТЛК.

Министру продемонстрировали производственный комплекс предприятия ОСК, в том числе металлообрабатывающий, гальванический, монтажно-сдаточный цеха, а также цех пластикового судостроения и магнитно-испытательный стенд.

Средне-Невский судостроительный завод ОСК – единственное в России предприятие отрасли, которое освоило строительство из четырех видов материалов: судостроительной стали, алюминиево-магниевых сплавов и маломагнитной стали, композитных материалов. За годы существования с 1912 года со стапелей завода спущено свыше 600 судов и кораблей. Коллектив предприятия насчитывает свыше 2200 сотрудников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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