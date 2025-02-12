Rheinmetall передала ВС Германии первую ЗАУ Skyranger 30

ЦАМТО, 11 февраля. Компания Rheinmetall сообщила, что в соответствии с согласованным графиком поставила ВС Германии первую ЗАУ Skyranger 30 на шасси ББМ "Боксер".

Поставленная система является т.н. "тестовой моделью", которая будет использоваться для получения одобрения Бундесвера. После завершения обучения пользователей управлению установкой весной 2025 года начнутся ее приемочные испытания. Серийные поставки запланированы на 2027 год и начало 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года командование ВС Германии заключило с компанией Rheinmetall контракт на поставку партии самоходных зенитных артиллерийских установок Skyranger. Стоимость заказа составила 595 млн. евро (включая НДС). Контракт предусматривает поставку прототипа и еще 18 серийных установок на шасси ББМ "Боксер". Кроме того, соглашение включает опцион на поставку еще 30 ЗАУ.

По информации Rheinmetall, поставка Skyranger 30 закрывает пробел в оснащенности ВС Германии самоходными средствами противовоздушной обороны. Система обеспечит оптимальное сочетание мобильности, защищенности, гибкости применения и точности поражения целей в боевых условиях на ближней и малой дальности.

Башня вооружена 30-мм пушкой (скорострельность – до 1250 выстр./мин.) под боеприпас 30 мм х 173 KCE, зенитными управляемыми ракетами и датчиками для обнаружения целей. В Германии Skyranger 30 первоначально будет оснащаться ЗУР "Стингер". Позднее ее предполагается заменить недавно разработанной специальной ракетой для защиты от БЛА.

Конструкция ЗАУ позволяет выполнять задачи как автономно, так и в составе сетевой системы ПВО. Программируемые боеприпасы воздушного подрыва AHEAD обеспечат эффективную борьбу с БЛА.

Skyranger 30 является частью европейской инициативы Sky Shield. Другие государства-члены НАТО и ЕС рассматривают возможность присоединиться к закупке или уже инициировали ее. В декабре 2023 года Венгрия заключила с Rheinmetall контракт на разработку башни Skyranger 30 для оснащения гусеничной бронемашины KF41 "Линкс". Австрия и Дания также заказали Skyranger 30 на различных платформах.

В конце января 2025 года Министерство обороны Нидерландов объявило о намерении закупить 22 системы Skyranger 30. Контракт должен быть заключен до конца 2025 года.