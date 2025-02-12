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ТАСС

В ЕС посоветовали Киеву смягчить военное положение

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© Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Глава гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман предложил Украине "изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Украина должна уже сейчас задуматься над смягчением военного положения, заявил глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт Ян Копман.

Во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" Копман признал, что военное положение изменило определенные демократические процедуры, и рекомендовал присутствовавшим на мероприятии депутатам Верховной рады смягчить введенный режим. "Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!" - цитирует его издание "Страна".

При этом Копман не уточнил, в каких именно вопросах ЕК ожидает от Украины изменений.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.

1 февраля спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца 2025 года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения, президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. 

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