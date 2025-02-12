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ТАСС

Reuters: Трамп добивается наращивания союзниками закупок у США оружия для Киева

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Спецпосланник американского лидера по РФ и Украине Кит Келлог в интервью агентству не подтвердил информацию об этом плане

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена запросить у своих европейских союзников увеличения закупок американских вооружений для их передачи Украине. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источников, "администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к наращиванию закупок американского оружия для Украины перед потенциальными мирными переговорами с Москвой". Как уточняется в публикации, этот план намерен обсудить с европейцами спецпосланник Трампа по РФ и Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Агентство напоминает, что при администрации предыдущего лидера США Джо Байдена европейские страны закупали американские вооружения для Украины.

Келлог в интервью агентству не подтвердил информацию о наличии этого плана. Он также подчеркнул: "США всегда хотят продавать произведенные в Америке вооружения, поскольку это укрепляет нашу экономику". "Есть много вариантов. Сейчас рассматриваются все", - добавил он. Спецпосланник отметил, что на Украину продолжают поступать вооружения, отправка которых была одобрена еще при Байдене.

В материале уточняется, что администрация Трампа рассматривает несколько возможностей, нацеленных на продолжение поставок американских вооружений Киеву "без значительных затрат средств США". Как сообщает агентство, пока неясно, хотят ли власти США, чтобы европейские страны закупали американские вооружения непосредственно со складов Пентагона или по коммерческим контрактам. Во втором случае на закрытие некоторых сделок могут потребоваться годы, подчеркивается в материале.

Трамп ранее в понедельник заявил, что Келлог намерен вскоре совершить поездку на Украину, но не привел подробностей. Агентство Bloomberg в этот же день со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу. Уточняется, что Келлог встретится с европейскими чиновниками на полях Мюнхенской конференции по безопасности для проработки плана урегулирования конфликта на Украине и посетит несколько европейских столиц.

Как заявил Трамп 3 февраля, Вашингтон добивается того, чтобы США и их союзники по Североатлантическому альянсу сравнялись по объемам предоставляемой Киеву помощи. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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