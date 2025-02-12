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"Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона"

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Элемент РЭБ
Элемент РЭБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Новосибирский "Центр беспилотных технологий" представил комплекс РЭБ "Крона"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новосибирская компания "Центр беспилотных технологий", являющаяся резидентом Кулибин-клуба Народного фронта, представила модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Крона", состоящий из дрон-анализатора "Сойка" и подавителя "Ёж", сообщили РИА Новости в Народном фронте.

"Центр беспилотных технологий" из Новосибирска разрабатывает и производит компактные средства РЭБ, предназначенные для защиты российских военных в зоне СВО и на передовой. Их новое изделие, представленное компанией, это комплекс РЭБ "Крона", включающий дрон-анализатор "Сойка" и подавителя "Ёж", - сказал представитель Народного фронта.

"Анализатор "Сойка" постоянно сканирует радиочастотный фон. После обнаружения дрона включается модуль подавления. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. "Ежа" можно запускать принудительно с помощью пульта управления. Системы можно устанавливать на промышленных объектах, защищать ими опорные пункты, автомобили и боевую технику", - рассказал технический директор компании Антон Пашин.

В Народном фронте отметили, что в разработке изделий непосредственное участие принимают также ветераны СВО.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

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