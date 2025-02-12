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ТАСС

Летчик Богдан предрек долгое будущее новейшему истребителю Су-57

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Сергей Богдан
Сергей Богдан.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Новейший российский истребитель впервые экспонируется в Индии

БАНГАЛОР /Индия/, 11 февраля. /ТАСС/. Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предстоит достаточно длительное будущее. Об этом журналистам заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

"Я думаю, что той, как принято говорить, летающей платформе, которая была получена в самолете Су-57, предстоит достаточно длительное будущее. Например, на Aero India представлен американский истребитель F-16. Ведь самолету пятый десяток, а они до сих пор активно предлагаются с определенными модификациями, улучшениями. Точно так же и российские самолеты, и это хорошо. То есть создается очень серьезная, мощная платформа, где есть все необходимые характеристики с точки зрения устойчивости, управляемости, малой и низкой заметности, они в нее вложены. Планер, конфигурация, все технические решения - они действительно подтверждаются, и это открывает широкую дорогу для дальнейшей жизни и улучшения этого самолета", - сказал Богдан.

Первый демонстрационный полет Су-57Э в рамках Aero India состоится 11 февраля. Новейший российский истребитель впервые экспонируется в Индии.

Авиакосмическая выставка Aero India проводится в 15-й раз, мероприятие проходит на территории военно-воздушной базы Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Выставка продлится с 10 по 14 февраля. В 2025 году в авиакосмической выставке принимают участие свыше десяти крупнейших российских оборонных холдингов. 

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-16
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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