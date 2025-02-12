Эксперт Дэвис считает, что РФ с февраля 2022 года стала сильнее

При этом Украина и США за это время ослабли, отметил отставной американский подполковник

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Россия стала сильнее с начала специальной военной операции на Украине, несмотря на намерение США ослабить ее. Такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"[У США] не было никаких причин ослаблять Россию. Мы должны были стремиться к прекращению войны. И если бы мы заботились об украинском народе, мы бы так и поступили. Мы бы предотвратили или, по крайней мере, завершили ее, когда она началась. Но вместо этого мы хотели ослабить Россию. <...> Итак, мы добились обратного. Россия теперь намного сильнее, чем в феврале 2022 года. Украина намного слабее, чем была. Мы гораздо слабее, чем были", - отметил эксперт.

"Только представьте, сколько тысяч единиц бронетехники мы отправили на Украину? Сколько ракет ПВО мы отправили? Почти все наши [баллистические] ракеты ATACMS были отправлены на Украину. У нас не осталось даже небольшого количества. А если мы с кем-то вступим в войну? Не дай бог, если это будет Китай, или Северная Корея, или, знаете, еще хуже, <...> если это будет Россия. Что если нам придется защищаться? Мы только что исчерпали свои возможности по ведению войны", - считает Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что благодаря успехам Россия будет "предъявлять довольно высокие требования" на переговорах с США по урегулированию. "Украине приходится вести переговоры, чтобы выжить. Мы должны вести переговоры, чтобы завершить войну", - добавил эксперт.