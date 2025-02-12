Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах

Она может быть востребована при защите нефтеперерабатывающих заводов, химпроизводств и аэродромов

В России разработана система защиты промышленных и оборонных объектов, позволяющая контролировать местность вокруг них в радиусе 60 км. В первый защитный контур входят стационарные радиолокационные станции и посты контроля с тепловизионным и видеооборудованием. На дальних подступах мониторингом воздушной и наземной обстановки занимаются БПЛА. Эксперты отмечают, что такие системы будут особо востребованы для защиты нефтеперерабатывающих заводов, химпроизводств и аэродромов.

Эшелонированная оборона

Новая система разработана для охраны и защиты важных социальных, инфраструктурных или военных объектов. Она состоит из двух эшелонов. В ближний контур входят постоянные точки мониторинга с многофункциональными радиолокационными станциями и посты контроля с тепловизионным и видеооборудованием. Для контроля дальней зоны наблюдения вокруг объекта используются БПЛА с системами ночного видения и тепловизорами.

Задействованная аппаратура и БПЛА могут контролировать не только воздушное пространство, но и ситуацию на земле.

Дрон «Грузовичок» Источник изображения: Фото: пресс-служба компании FROBOTICS

В частности, беспилотники «Сварог-14» могут патрулировать местность, находясь в полете со всей необходимой аппаратурой не менее двух-трех часов. Для увеличения площади патрулирования тяжелый БПЛА «Грузовичок» может выступить в роли ретранслятора сигнала для «Сварогов».

— Это позволило нам добиться «бесшовного» наблюдения за большой территорией на удалении более 60 км от центра управления, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика FROBOTICS Олег Федоров.

Еще один БПЛА «Сварог-35» можно использовать не только как платформу наблюдения, но и систему для подвеса трех-четырех антидронов.

FPV-дрон «Добрыня Никитич» может нести 12 кг полезной нагрузки Источник изображения: Фото: пресс-служба компании FROBOTICS

Кроме того, этот беспилотник может находиться в режиме патрулирования или в резерве. После обнаружения подозрительных БПЛА, террористов или диверсантов он тут же должен вылететь на место.

— Это существенно повышает скорость реагирования на угрозу и снижает риски повреждения инфраструктуры и самого объекта, — объясняет Олег Федоров. — Ну и, конечно же, позволяет уничтожить вражескую «птичку» еще на подступах к защищаемому объекту.

По его словам, в потенциале систему можно усилить воздушными платформами дирижабельного типа или тяжелыми квадрокоптерами. Они могут стать носителями небольших РЛС, комплексов РЭБ и антидронов-истребителей.

Системный подход

Важно качественно провести всесторонние испытания комплексов, подтверждающие их эффективность. Только после этого можно ставить их на охрану важных объектов, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— В таких случаях систему разворачивают вокруг какого-то объекта, после чего имитируют нападение на него тех или иных средств, — объяснил он. — По результатам этих испытаний можно уже судить об эффективности разработки.

Первоочередными целями атак и диверсий противника стали объекты топливно-энергетического комплекса, в частности нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, а также авиабазы и аэродромы, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас противник на них концентрирует свои основные усилия, — отметил он. — Это крупные и важные объекты, и при их поражении даже небольшими средствами, например БПЛА, могут быть серьезные разрушения. Опыт показывает, что наиболее важные объекты должны иметь многоуровневую систему защиты с использованием разных систем обнаружения и уничтожения. Сама идея создания эшелонированной обороны с использованием РЛС, дронов и систем наблюдения хорошая. Она может пригодиться для защиты нефтебаз или аэродромов.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Эксперт напомнил, что при разработке любых охранных или систем вооружения нужно найти разумный баланс по такому показателю, как «стоимость-эффективность».

— Важно, чтобы применяемые беспилотники, РЛС и другая аппаратура не только давали нужный результат, но и стоили приемлемых денег, — отметил он. — При соблюдении этого условия система будет востребована и, безусловно, принесет пользу.

Спецподразделения для борьбы с БПЛА

Сейчас особое внимание уделяется защите тыловых объектов, важных для обороноспособности страны. Ранее «Известия» писали, что в Вооруженных силах России создаются специальные подразделения для борьбы с БПЛА, которые будут защищать склады, базы хранения и арсеналы.

Уже сейчас офицеры противовоздушной обороны занимаются определением количества пунктов наблюдения и огневых точек. А представители системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ прорабатывают вопросы тылового обеспечения войск — от форменной одежды до специального вооружения для борьбы с дронами.

Противник уже не раз пытался атаковать с помощью БПЛА наши тыловые объекты, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Такие подразделения нужны как на передовой, так и в тылу. Сейчас важно разработать комплексную систему защиты арсеналов, а не только вооружать антидроновыми ружьями бойцов, — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что у нас есть не только зенитные комплексы, но и БПЛА, которые могут сбивать дроны. Последние могут охранять военные объекты, двигаясь по определенному маршруту, обнаруживать вражеские БПЛА и уничтожать их.

Эксперт заметил, что такая тактика уже доказала свою эффективность в зоне боевых действий, теперь ее надо применить и в тыловых районах при защите стратегически важных объектов.

Юлия Леонова

Богдан Степовой