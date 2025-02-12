Рубио: урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции

Как отметил госсекретарь США, американский лидер Дональд Трамп собирается наметить "широкий путь вперед"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Мирное урегулирование кризиса на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в эфире Sirius Satellite Radio заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Люди со всего мира - лидеры со всего мира - едут на эту конференцию. Но главной темой для всех будет война на Украине, и президент выразился очень ясно. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что война на Украине должна закончиться", - сказал глава дипломатического ведомства.

"Он собирается наметить широкий путь вперед и хочет, чтобы эта война закончилась. В интересах всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, там мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами", - заключил Рубио.

На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США вскоре отправится во второе рабочее турне. В ходе поездки он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. После этого Рубио отправится на Ближний Восток, где посетит Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Кроме того, собеседники портала указали, что госсекретарь США нанесет визит в Палестинскую автономию.

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции. В этом году форум пройдет с 14 по 16 февраля.