Войти
ИноСМИ

Джанандреа Гаяни об Украине: "В этой войне теперь играет роль не идеология, а бизнес. Европа осталась не у дел" (IL Fatto Quotidiano, Италия)

222
0
0
Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину 30 ноября 2018
Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину 30 ноября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Журналист Гаяни: Трамп сделал Украину очередным объектом для бизнеса

Трамп превратил Украину в очередной объект для бизнеса, заявил IFQ главный редактор журнала Defence Analysis Джанандреа Гаяни. Идеология уже не важна. Американский президент все решит с Путиным, а Европу заставит заплатить за восстановление Украины. Ее бизнес-интересы Трампа не волнуют.

Главный редактор журнала Defence Analysis Джанандреа Гаяни придумал новую аббревиатуру для Дональда Трампа: Maha, Make America Hated Again ("Сделаем Америку снова ненавистной"). Он считает, что "Трамп использует дубину против конкурентов и рискует заставить ненавидеть США, но он добился результатов. После заявлений по поводу Гренландии Дания подписала контракт с немецкой дочерней компанией "Газпрома" об устранении повреждений "Северного потока". Как и в свой первый срок, Трамп хочет наращивать военную мощь без применения силы. Он считает, что лучше делать бизнес в мирной обстановке".

Il Fatto Quotidiano: Будет ли следующей "сделкой" Украина? Вчера мы узнали, что Трамп, возможно, уже звонил Путину...

Джанандреа Гаяни: США и Россия всегда обсуждали украинский вопрос с точки зрения военного конфликта. Трамп и Путин уже некоторое время общаются через своих советников. Если это правда, то они скорее всего говорили не только об Украине. Вопросов для обсуждения гораздо больше. Трамп хочет войти в историю как миротворец, но если он хочет заключить мир с Ираном, договориться с Китаем и с Ким Чен Ыном, ему нужны хорошие отношения с Путиным. Это связано с тем, что из-за действий администрации Байдена, которая хотела изолировать Россию, но в итоге практически изолировала Запад, сегодня Пекин, Тегеран и Пхеньян гораздо больше сблизились с Москвой, чем раньше.

– План Трампа, похоже, имеет целью территориальный раздел и стратегический нейтралитет. Является ли это наиболее надежным способом прекращения конфликта?

Мне кажется вероятным, что Трамп готов гарантировать русским нейтральную Украину без военных баз НАТО и контроль над четырьмя регионами, присоединенными в результате референдума 2022 года. Суть в том, что Трамп и Путин намерены решать украинский вопрос вдвоем без участия Европы и Зеленского. Подход Трампа отличается от подхода Байдена. Украина рассматривается не как место борьбы в защиту демократии, а как очередной объект для бизнеса. При Трампе поставки оружия Киеву больше не будут бесплатными. США требуют взамен права на добычу полезных ископаемых.

– Значит, предложения Макрона и прочих лидеров разместить на Украине войска в результате мирных переговоров провалились?

Это было глупостью с самого начала. Соглашение с Путиным никогда не могло предусматривать присутствие на Украине войск из стран НАТО. Макрон просто рисовался. Выяснилось, что в результате поставок оружия было убито много русских, но это не переломило ход конфликта. Мы рискуем тем, что Трамп попросит нас заплатить за восстановление Украины.

– Как долго украинская армия сможет продержаться на линии фронта?

Похоже, украинцы не в состоянии остановить русских. Военные поставки сокращаются, и Киев перебрасывает солдат из военно-воздушных сил и тылового обеспечения в пехотные подразделения. В случае военного исхода не исключено, что в ближайшие месяцы русские смогут прорвать хотя бы один участок на линии фронта и обрушить украинскую оборону. Однако соглашение может быть достигнуто раньше, чем это случится.

– Трамп также использовал "дубину" на Ближнем Востоке, но Нетаньяху, похоже, не намерен полностью прекращать войну...

Это факт, что Трамп заставил Нетаньяху прекратить войну в Газе из практических причин, так как спустя 15 месяцев Израиль не достиг своих целей. ХАМАС, "Хезболла" и союзные Ирану хуситы выстояли, и с этой точки зрения Израиль проиграл войну. Единственным успехом стало падение Асада в Сирии, но это заслуга Турции. С точки зрения Трампа, Газа это плохая инвестиция. За этот провал Израиль заплатил 40 миллиардов долларов, а США ещё 10 миллиардов. Вот почему Трамп решил все прекратить. Конечно, сейчас в послевоенный период начинаются проблемы из-за необходимости прийти к соглашению с арабскими странами.

Автор: Риккардо Антониуччи (Riccardo Antoniucci)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Израиль
Иран
Италия
Китай
КНДР
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:35
О независимости РИ в XX в.
  • 12.02 03:11
  • 7530
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 02:06
  • 28
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 00:45
  • 0
И еще одно добавление для участника Штурм
  • 11.02 23:37
  • 0
О капитализме в России.
  • 11.02 22:16
  • 0
И еще о варианте "капиталистического (шведского) социализма" для России.
  • 11.02 21:47
  • 0
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 11.02 19:41
  • 432
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.02 17:35
  • 10
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 11.02 16:00
  • 30
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 11.02 15:17
  • 691
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.02 13:15
  • 0
Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии
  • 11.02 12:28
  • 2
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 11.02 12:05
  • 1
Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты
  • 11.02 11:58
  • 1
Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки