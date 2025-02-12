Журналист Гаяни: Трамп сделал Украину очередным объектом для бизнеса

Трамп превратил Украину в очередной объект для бизнеса, заявил IFQ главный редактор журнала Defence Analysis Джанандреа Гаяни. Идеология уже не важна. Американский президент все решит с Путиным, а Европу заставит заплатить за восстановление Украины. Ее бизнес-интересы Трампа не волнуют.

Главный редактор журнала Defence Analysis Джанандреа Гаяни придумал новую аббревиатуру для Дональда Трампа: Maha, Make America Hated Again ("Сделаем Америку снова ненавистной"). Он считает, что "Трамп использует дубину против конкурентов и рискует заставить ненавидеть США, но он добился результатов. После заявлений по поводу Гренландии Дания подписала контракт с немецкой дочерней компанией "Газпрома" об устранении повреждений "Северного потока". Как и в свой первый срок, Трамп хочет наращивать военную мощь без применения силы. Он считает, что лучше делать бизнес в мирной обстановке".

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Джанандреа Гаяни: США и Россия всегда обсуждали украинский вопрос с точки зрения военного конфликта. Трамп и Путин уже некоторое время общаются через своих советников. Если это правда, то они скорее всего говорили не только об Украине. Вопросов для обсуждения гораздо больше. Трамп хочет войти в историю как миротворец, но если он хочет заключить мир с Ираном, договориться с Китаем и с Ким Чен Ыном, ему нужны хорошие отношения с Путиным. Это связано с тем, что из-за действий администрации Байдена, которая хотела изолировать Россию, но в итоге практически изолировала Запад, сегодня Пекин, Тегеран и Пхеньян гораздо больше сблизились с Москвой, чем раньше.

– План Трампа, похоже, имеет целью территориальный раздел и стратегический нейтралитет. Является ли это наиболее надежным способом прекращения конфликта?

– Мне кажется вероятным, что Трамп готов гарантировать русским нейтральную Украину без военных баз НАТО и контроль над четырьмя регионами, присоединенными в результате референдума 2022 года. Суть в том, что Трамп и Путин намерены решать украинский вопрос вдвоем без участия Европы и Зеленского. Подход Трампа отличается от подхода Байдена. Украина рассматривается не как место борьбы в защиту демократии, а как очередной объект для бизнеса. При Трампе поставки оружия Киеву больше не будут бесплатными. США требуют взамен права на добычу полезных ископаемых.

– Значит, предложения Макрона и прочих лидеров разместить на Украине войска в результате мирных переговоров провалились?

– Это было глупостью с самого начала. Соглашение с Путиным никогда не могло предусматривать присутствие на Украине войск из стран НАТО. Макрон просто рисовался. Выяснилось, что в результате поставок оружия было убито много русских, но это не переломило ход конфликта. Мы рискуем тем, что Трамп попросит нас заплатить за восстановление Украины.

– Как долго украинская армия сможет продержаться на линии фронта?

– Похоже, украинцы не в состоянии остановить русских. Военные поставки сокращаются, и Киев перебрасывает солдат из военно-воздушных сил и тылового обеспечения в пехотные подразделения. В случае военного исхода не исключено, что в ближайшие месяцы русские смогут прорвать хотя бы один участок на линии фронта и обрушить украинскую оборону. Однако соглашение может быть достигнуто раньше, чем это случится.

– Трамп также использовал "дубину" на Ближнем Востоке, но Нетаньяху, похоже, не намерен полностью прекращать войну...

– Это факт, что Трамп заставил Нетаньяху прекратить войну в Газе из практических причин, так как спустя 15 месяцев Израиль не достиг своих целей. ХАМАС, "Хезболла" и союзные Ирану хуситы выстояли, и с этой точки зрения Израиль проиграл войну. Единственным успехом стало падение Асада в Сирии, но это заслуга Турции. С точки зрения Трампа, Газа – это плохая инвестиция. За этот провал Израиль заплатил 40 миллиардов долларов, а США ещё 10 миллиардов. Вот почему Трамп решил все прекратить. Конечно, сейчас в послевоенный период начинаются проблемы из-за необходимости прийти к соглашению с арабскими странами.

Автор: Риккардо Антониуччи (Riccardo Antoniucci)