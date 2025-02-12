Telegraph: США хотят учитывать мнение Европы по поводу урегулирования на Украине

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам, что он выслушает точки зрения на ту форму, которую должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам, что он выслушает точки зрения на ту форму, которую должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран. Издание уточняет, что Келлог пообещал провести эти переговоры с "премьер-министрами и президентами" из государств, входящих в НАТО. Этот шаг, полагает издание, должен заверить европейских партнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, которые намерен организовать Вашингтон.

Со ссылкой на спецпосланника США издание также информирует, что детали плана по урегулированию будут представлены на этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным The Daily Telegraph, он будет основываться на предложении США продолжить военную поддержку Киева в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины.

По информации неназванных собеседников издания, Келлог заверил европейских партнеров, что Вашингтон хочет усилить позиции Украины в любых переговорах с Россией.

Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". В западных СМИ при этом все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются.