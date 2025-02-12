Вагенкнехт: мир на Украине должен исключать присутствие военных США у границ РФ

Лидер партии BSW отметила, что США своими действиями способствовали обострению конфликта

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт считает возможным скорое достижение соглашения о прекращении конфликта на Украине.

На пресс-конференции в Берлине она высказала мнение, что Россия и США ведут переговоры об урегулировании. "Итак, если нам очень сильно повезет, то война на Украине завершится перемирием прежде, чем в Германии будет сформировано новое правительство", - сказала Вагенкнехт. Досрочные парламентские выборы в ФРГ пройдут 23 февраля.

"Конечно, необходимо как можно скорее достигнуть мирного соглашения, которое будет действительно стабильным, то есть не таким, при котором конфликт снова вспыхнет через три или пять лет", - заметила лидер BSW. При этом, по ее утверждению, "следует избежать того, что в том числе привело к войне, а именно, присутствия военных США на Украине, военных США у российской границы". Она заявила, что США своими действиями способствовали обострению конфликта.

Вагенкнехт также заявила, что соглашение по Украине не должно быть в ущерб Германии. "Я исхожу из того, что [президент США] Дональд Трамп будет вести переговоры так, что в конечном итоге европейцы понесут расходы <...>", - считает она. По ее мнению, Трамп хочет прекратить конфликт якобы только потому, что он "стал для него слишком дорогим".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

В западных СМИ все чаще звучит предположение, что урегулирование на Украине будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и при формальном участии Киева.