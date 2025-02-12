Полет Су-57 на выставке Aero India сняли на видео

Рособоронэкспорт показал видео полета Су-57 на выставке Aero India

Демонстрационный полет экспортной версии российского истребителя Су-57 на авиакосмической выставке Aero India 2025 сняли на видео. Ролик размещен в Telegram-канале «Рособоронэкспорта».

На видео видно, как Су-57Э выполняет в небе фигуры высшего пилотажа. В организации уточнили, что за штурвалом находился герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

Ранее посол России в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на Aero India 2025, узнав, что на этом мероприятии будет демонстрироваться Су-57.