Пашинян и Макрон обсудили в Париже мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Ереван. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Мирный процесс между Ереваном и Баку обсудили на встрече в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На встрече Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира". Обсужден также ряд других вопросов регионального значения", - сообщили в пресс-службе правительства Армении. Пашинян подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке, добавили там.

Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС, а также дальнейшего продвижения повестки демократических реформ в Армении, отметили в армянском правительстве. Кроме того, главы Армении и Франции обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы реализации совместных программ в сфере экономики, инфраструктур, дорожного строительства, энергетики, образования, туризма.