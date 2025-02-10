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ТАСС

Эрдоган: Турция позитивно относится к сигналам Путина и Трампа по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Турции заявил, что не теряет надежды на мир

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования и не теряет надежды на мир.

"Мы, конечно, не потеряли надежды на мир и не хотим ее терять. В последнее время мы услышали от [Владимира] Зеленского, что он готов пойти навстречу, если будет соответствующее предложение о переговорах. Мы приветствуем сигналы [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина по этой теме. Турция готова сделать все возможное в этом контексте", - сказал Эрдоган журналистам перед началом своего азиатского турне, в ходе которого посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан.

Турецкий лидер напомнил, что "Турция остается страной, которая непредвзято <...> может общаться со всеми лидерами" стран, вовлеченных в конфликт, и реализует "дипломатию мира". "Мы стараемся действовать, чтобы не проливалось больше ни одной слезы, ни одной капли крови. Пусть они [лидеры сторон конфликта на Украине] просто встретятся, проведут переговоры. Мы не теряем надежду", - добавил Эрдоган.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, свидетельствующие о полной оторванности Киева от современных реалий.

В свою очередь Путин указывал на то, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве вести переговоры для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью. 

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Путин Владимир
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