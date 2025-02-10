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Военное обозрение

«Вместо бомбардировок»: Трамп намерен заключить с Ираном «ядерную сделку»

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Источник изображения: topwar.ru

Трамп намерен заключить «ядерную сделку» с Ираном вместо того, чтобы «бомбить» его, в Вашингтоне попытаются сорвать ядерную программу Тегерана. Такое заявление сделал президент США в интервью американской прессе.

Дональд Трамп планирует провести переговоры с Ираном и заключить с ним соглашение по ядерным вопросам вместо того, чтобы воевать. Однако раскрывать подробности своего предложения отказался. По его словам, такое соглашение можно было бы заключить намного раньше, тогда и Израилю не пришлось бы наносить удары по Ирану.

Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его к чертям. Они не хотят умирать. Никто не хочет.

- заявил Трамп.

А вот Иран не намерен заключать сейчас никаких соглашений с США, как заявили в Тегеране, на сегодняшний день это не соответствует планам Ирана, тем более в условиях тотального давления Вашингтона. А говорить на равных Трамп не хочет. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Переговоры со слабой позиции не являются настоящими. Это капитуляция. Мы никогда не будем заниматься переговорами в таких условиях.

- заявил министр, добавив, что от диалога Тегеран не отказывается.

Ранее Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран в целях недопущения создания этой страной ядерного оружия.

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