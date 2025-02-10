Как Трамп проиграл торговую войну (The Atlantic, США)

The Atlantic: начав торговую войну, США проявили себя недобросовестным союзником

Трамп использует торговлю как оружие для разрешения не связанных с ней разногласий, пишет The Atlantic. Развязав торговую войну, США проявили себя недобросовестным партнером, который может внезапно стать мстительным врагом для ближайших союзников.

Когда США нарушают договоры, выигрывает только Китай.

Первый раунд торговой войны Дональда Трампа подошел к бесславному завершению. Соединенные Штаты приостановили угрозы в адрес Канады и Мексики в обмен на пограничные меры, которые последние всё равно предпринимали, но без существенного влияния на поток наркотиков. Чему американцы и другие могут научиться благодаря этому дорогостоящему эпизоду, кроме как не повторять его? А вот чему.

Американские пошлины вредят американцам. Президент Дональд Трамп всегда настаивал на том, что пошлины оплачиваются иностранцами, что они вносят в казну США свободные деньги. Недельная тарифная война подтвердила, что ему больше никто не верит ни в правительстве, ни в бизнес-кругах. Национальная ассоциация домостроителей опубликовала адресованное президенту письмо, в котором предсказывает, что пошлины приведут к росту стоимости жилищного строительства. Акции автомобильных компаний резко упали, поскольку инвесторы ожидали, что тарифы увеличат стоимость каждого нового автомобиля на тысячи долларов. Высокопоставленный республиканец в Сенате публично выступил за освобождение калийных удобрений от пошлин, чтобы не повышать цены для собственных фермерских хозяйств, и опроверг заявление Трампа, что экспортеры платят больше.

Пошлины порождают ответные меры. Когда Трамп приостановил введение тарифов в отношении Канады и Мексики, они прекратили ответные действия. А вот Китай продолжает вводить ряд пошлин на американский экспорт, оставляя более жесткие меры на потом. Американцы уже расплачиваются за предыдущие раунды торговых санкций Трампа против Китая. В 2018 году, во время его первого президентского срока, Китай за один год сократил закупки американской сои на 75%. Бразилия в 2018 году обогнала США и стала ее крупнейшим в мире производителем. Во время предвыборной кампании 2024 года кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс сетовал, что Соединенные Штаты стали чистым импортером продовольствия. Но он не упомянул, что причиной был именно тот ущерб, который нанесли американскому сельскохозяйственному экспорту тарифы, введенные Трампом в первый срок.

Особого смысла заключать торговые соглашения с Соединенными Штатами нет. В первый срок Трамп пересмотрел условия NAFTA, заменив соглашением USMCA. Теперь, во второй срок, он отказался и от него. Трамповская версия NAFTA предлагала ряд юридических способов расторгнуть соглашение; он не воспользовался ни одним. И даже не стал делать вид, что Канада или Мексика каким-то образом не выполнили свою часть сделки, а просто проигнорировал соглашение и продолжил под многочисленными противоречивыми предлогами вводить пошлины.

Несколько дней назад Трамп обрушил шквал угроз на Колумбию, у которой также заключено с США торговое соглашение. И снова президент проигнорировал все юридические аспекты договора и стал использовать торговлю как оружие для разрешения не связанных с ней разногласий.

Мексика и Канада ориентировали свои экономики на США в рамках NAFTA, а затем USMC и, вероятно, продолжат поступать таким образом, даже несмотря на шантаж Трампа. Но другие, более удаленные страны могут задаться вопросом, есть ли смысл подписывать соглашения с таким недобросовестным партнером, каким стали Соединенные Штаты.

“Перенос производства в дружественные страны” — фикция. Отношения между США и Китаем ухудшились, и в правительстве США многие рассматривают дружеские отношения как способ сохранить бо́льшую часть преимуществ свободной торговли. Идея в том, чтобы перенаправить покупательную способность США от враждебно настроенного КНР к более надежным партнерам, то есть тем, кто будет с радостью доверять Вашингтону.

Трамп, вице-президент Вэнс и их союзники в конгрессе угрожают Мексике односторонними военными действиями; президент предается размышлениям о насильственной аннексии Гренландии у союзника по НАТО в лице Дании и о присоединении Канады в качестве 51-го штата. Возможно, всё это просто пустая болтовня. Но президент ясно дает понять, что так называемая дружба с США не гарантирует их партнерам ни доступа к торговле, ни безопасности международных договоров, ни даже территориальной целостности и национальной независимости. Перенос производства в дружественные страны предполагал расширение торговли с американскими союзниками. В случае с Трампом это означает, что сегодняшний союзник может завтра стать врагом без всякой причины и даже предупреждения.

Будущее за нестабильностью. Трамп предоставил североамериканской торговле 30-дневную отсрочку. Его сторонники хотят заявить, что он добился больших уступок, которые стоили всех тех потрясений, что он вызвал. Такие заявления явно не соответствуют действительности. Канада еще в декабре выступила с серьезными предложениями о расширении сотрудничества по пограничному вопросу. В любом случае, как заметил бывший премьер-министр Стивен Харпер (Stephen Harper), контрабандные наркотики с гораздо большей вероятностью попадают на север в Канаду, нежели к югу от США. Предложение Мексики (в очередной раз) перебросить на границу подразделения нацгвардии, освободив их от других обязанностей внутри страны, в целом признается символичным. В понедельник TheWall Street Journal правильно определил постыдную правду в одном из заголовков редакционной страницы: “Трамп непостоянен в отношении североамериканских пошлин”.

Трамп — уникальный эмоционально неустойчивый президент, склонный к импульсивной мстительности.

В 2019 году глава администрации Трампа Мик Малвани (Mick Mulvaney) запретил министру внутренних дел Кирстьен Нильсен (Kirstjen Nielsen) обсуждать угрозы честности выборов 2020 года. По сообщению New York Times, подобные дискуссии расстраивают Трампа, напоминая ему о нарративе вмешательства России в выборы 2016 года. В середине ноября 2020 года Трамп отказывался слышать и думать о пандемии коронавируса, хотя число погибших было колоссальным. Один из его помощников объяснил The Washington Post, что Трамп “только что покончил с пандемией COVID, которая просто превысила отведенное ей время”. В течение двух недель после выборов 2020 года он запрещал администрации сотрудничать с представителями переходного процесса и отказывал команде Джо Байдена в законном доступе к информации и денежным средствам.

Столкнувшись с насмешками по поводу своей великолепной маленькой торговой войны в феврале 2025 года, взбрыкнет ли Трамп снова? И как бизнесу любого размера планировать будущее, если президент создает экономические кризисы ради удовлетворения потребностей своего ненасытного эго?

Из-за идеи “Америка превыше всего” ее союзником лучше не быть. В 2024 году дефицит торгового баланса США с Канадой составил около 55 миллиардов долларов, с Вьетнамом — где-то 123 миллиардов долларов, то есть вдвое больше, а с Таиландом — в районе 46 миллиардов долларов, что лишь немногим меньше. Однако пошлинами Трамп угрожал Канаде, а не Вьетнаму и Таиланду. Отличие в том, что Канада, как правило, тесно связана с США и не имеет обширных геополитических возможностей ввиду своей географии, истории и идеологии. Вьетнам и Таиланд, напротив, приложили немало усилий, чтобы сбалансировать отношения с двумя величайшими державами, и враждебные действия США против любого из них могут заставить их развернуться не к ним, а к Китаю.

Урок из затеянной Трампом торговой войны, который ощутит весь мир, таков: страны вроде Канады, Мексики и Дании, которые имеют обязательства перед Вашингтоном, при нынешней администрации рискуют своей безопасностью и достоинством. А Вьетнам и Таиланд, которые осторожно лавируют между двумя великими экономическими державами, не принимая на себя чрезмерных обязательств, наоборот, повышают безопасность и достоинство. Поощрение неприсоединившихся к США стран и наказание союзников может показаться безрассудным, если не извращенным выбором нового президента. Но такого уж американцы выбрали, и такой уж выбор он за них сделал.

Автор: Дэвид Фрум (David Frum).