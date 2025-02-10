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Военное обозрение

Украинский эксперт назвал возможные боевые задачи для поставляемых Киеву истребителей Mirage 2000 и F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Франция и Нидерланды пополнили и обновили парк боевой авиации ВСУ. Французы поставили Киеву свои истребители Mirage 2000, а нидерландцы – американские самолеты F-16.

Эту поставку прокомментировал в интервью СМИ Украины местный авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Украинский эксперт назвал возможные боевые задачи, которые будет ставить командование ВСУ для поставляемых Киеву истребителей Mirage 2000 и F-16. По его мнению, новые самолеты ВВС Украины позволят существенно усилить противовоздушную оборону и противодействовать российским ударам по украинским объектам.

Храпчинский считает, что Mirage и F-16 могли бы оказывать существенную поддержку с воздуха наземным подразделениям ВСУ, по только в том случае, если бы их поставили побольше.

Эксперт причислил французские самолеты к поколению «четыре плюс». По его мнению, об оснащении их дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP говорить пока рано, хотя украинское командование этого хотело бы. Но, во-первых, пока еще не получено такого разрешения от западных партнеров. А во-вторых, изначально истребители Mirage 2000-5F не предназначены для применения таких авиаракет, хотя оно и возможно после определенной модернизации.

По мнению российских экспертов, эти самолеты могут представлять серьезную угрозу для ВС России, хотя и обладают существенными недостатками. В частности, истребители Mirage 2000 считаются устаревшими, поэтому многие запчасти на них уже сняты с производства.

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