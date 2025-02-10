Военные приготовления НАТО.

В частности, речь идет о подготовке Арктического региона. Север рассматривается как наименее подготовленный в случае возникновения вооружённого конфликта с Россией.

Проблемы вскрылись в ходе учений «Nordic response-24», когда отрабатывались вопросы оперативной переброски войск из центральной Норвегии в Финляндию с последующим их развёртыванием вблизи российской границы.

В связи с этим, в Брюсселе военные стратеги провели работу над ошибками и, в Финляндию прибыла генерал Михельсен начальник оперативного отдела Объединенного оперативного командования «Норфолк». Отметим, что одной из основных функций упомянутого органа управления является обеспечение координации действий ВМС стран альянса в ходе проведения боевых операций (учений) в Северной Атлантике и на Крайнем Севере.

Между тем, учитывая недостаточный опыт взаимодействия военнослужащих Финляндии с ВС альянса, накануне масштабных учений НАТО суоми проведут ряд своих маневров.

Так, комплекс национальных учений «Лапландский камень 25» включает в себя шесть мероприятий:

– «Лапландский камень 25», с бригадой Яякяри, 18-23 февраля в Лапландии;

– «Северный камень 25», 21-28 февраля в Северном Саво, с бригадой Кайнуу;

– «Карельский камень 25», 3-7 марта в Кюменлааксо, с Карельской бригадой;

– «Могучий камень 25», 3-7 марта в Канта-Хяме и Пяйят-Хяме, с бронетанковой бригадой;

– «Кинетический камень 25», с подразделениями Порийской бригады с 28 февраля по 7 марта в Остроботнии, Южной Остроботнии, Сатакунте и Варсинайс-Суоми;

– «Живой камень 25», 3-7 марта в Уусимаа с егерским полком.

Одновременно, с 17 по 28 февраля, союзники будут участвовать в маневрах «Arctic Forge 25». Финские военные будут тренироваться вместе с американскими и канадскими войсками в сложных условиях Центральной Лапландии. Отметим, что по сценарию войска НАТО должны прибыть в Финляндию через Северный полюс.

Затем, с 3 по 14 марта на севере Норвегии пройдут учения «Joint Viking 25» под руководством норвежцев. Цель мероприятия – отработка совместных оперативных возможностей финских и норвежских сухопутных войск в северном регионе.

Таким образом, в НАТО рассматривают специфические навыки местных сил и их применение в зависимости от зоны ответственности. Кроме того, альянсом будет апробирован опыт боевых действий на Украине, а именно, применения дронов в будущей стратегии противостояния России в Арктике.

Павел Ковалев