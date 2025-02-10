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Украина якобы близка к успеху в разработке антидроновой технологии. Она стремится добиться устойчивых положительных результатов.
Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.
- заявил политик.
По его словам, он уже убедился в успешности данной технологии, и теперь нужно, чтобы данный успех стал массовым.
Зеленский также утверждает, что Украина является единственным партнером США в работе над современными высокими технологиями. Он заявил, что для Пентагона крайне важен украинский опыт борьбы с беспилотниками производства Ирана. Потерявший легитимность бывший президент Украины называет «иранскими шахедами» российские дроны «Герань-2».
Согласно утверждению Зеленского, в разработке антииранских технологий Вашингтон может опереться только на Киев.
- пугает вашингтонскую администрацию глава киевского режима.
Он рассуждает, что если сейчас дроны иранского производства поражают цели на расстоянии в одну тысячу километров, то в дальнейшем они смогут преодолевать и десять тысяч.
Ранее командующий украинский Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявлял, что вскоре ВСУ смогут эффективно бороться с «российскими шахедами». По словам украинского военачальника, в этом им помогут лазерные системы «Тризуб».