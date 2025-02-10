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Известия.ru

Минобороны показало кадры ударов FPV-дронов по бронетехнике ВСУ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Бойцы армии России поразили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дронов центра «Рубикон» на курском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 9 февраля заявили в Министерстве обороны России.


«Разведывательными подразделениями испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» в ночное время были обнаружены боевые бронированные машины ВСУ. Данные обнаруженных целей были оперативно переданы ударным средствам», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Получив данные о передвижении противника, расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» поразили и уничтожили бронетехнику ВСУ.

Сообщается, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Ранее, 3 февраля, расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поразили и уничтожили боевую машину пехоты (БМП) ВСУ в приграничном районе Курской области. Беспилотник «Молния-2» способен развить большую скорость, чем обычный FPV-дрон, при этом нести на себе большее количество груза, отметили в Минобороны.


ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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