NY Post: Трамп заявил об обсуждении с Путиным урегулирования кризиса на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что обсуждал по телефону с лидером России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине.

"Лучше мне об этом не говорить", - сказал Трамп газете The New York Post на борту самолета Air Force One, когда его спросили, сколько раз он общался с российским лидером. Американский лидер при этом не уточнил, когда именно беседовал с президентом РФ. Слова Трампа о контактах двух лидеров издание приводит в косвенной речи. Было ли это до или после инаугурации Трампа, не уточняется.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует о ходе организации контактов лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мере поступления субстантивной информации.