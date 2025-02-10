Ким Чен Ын обвинил США в затягивании конфликта на Украине

Лидер КНДР отметил, что Соединенные Штаты "предаются иллюзорной амбиции"

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. США и западные страны затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Руководитель народной республики сказал, что США "предаются иллюзорной амбиции" сохранения однополярного мира и своей гегемонии, остаются главным "закулисным элементом", который подстрекает конфликт. "[Ким Чен Ын] выразил серьезную озабоченность безумными действиями США и западной группы, которые намеренно затягивают войну ради неосуществимой мечты нанести России стратегическое поражение", - пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян неизменно противостоит "действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру". Он добавил, его страна будет "неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России по защите собственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между странами.

Этот договор был заключен летом 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. 20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.