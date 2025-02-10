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Канцлер Германии Олаф Шольц осуждает план Трампа в отношении украинских минералов (Bloomberg, США)

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в канцелярии канцлера в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в канцелярии канцлера в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo / Matthias Schrader

Шольц: США должны оказывать Украине помощь безо всяких условий

Олаф Шольц осудил план Трампа о помощи Украине в обмен на доступ к ее природным богатствам, пишет Bloomberg. Канцлер заявил, что готов помогать Киеву безо всяких условий и компенсаций. Такая позиция должна быть у всех союзников, подчеркнул он.

Немецкий канцлер заявил, что помощь Киеву должна быть оказана безо всяких условий. Шольца ждет возможное поражение на выборах 23 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента Дональда Трампа связать дальнейшее оказание военной помощи США Украине с гарантированным доступом к ее сырью, в том числе к редкоземельным металлам.

В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в субботу, Шольц заявил, что Германия готова поддержать Украину при наступлении России на ее территорию. При этом она не рассчитывает на выплату компенсации в будущем. "Такая позиция должна быть у всех", — добавил он.

Военная поддержка Украины, вероятно, станет одной из ключевых тем на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Она начнется 14 февраля, чуть больше чем за неделю до третьей годовщины российско-украинского конфликта.

Согласно компетентным источникам, администрация Трампа, вероятно, представит долгожданный план по завершению конфликта. Европейские страны НАТО при этом надеются на постоянную военную поддержку со стороны США.

На внеочередных выборах в Германии 23 февраля Шольц, скорее всего, потерпит обидное для него поражение. В последних опросах общественного мнения социал-демократы набирают 15%, а консервативная оппозиция под руководством Фридриха Мерца претендует на 30% голосов.

Автор: Верена Сепп (Verena Sepp).

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