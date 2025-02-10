Ядерная перспектива: в США модернизируют ракеты для подводных лодок

Обновленный комплекс «Трайдент-2» будет находиться на вооружении американских ВМС до 2084 года

Пентагон заключил контракт на создание модернизированной баллистической ракеты для подводных лодок «Трайдент-2». Об этом сообщила корпорация Lockheed Martin. Таким образом, США начинают программу обновления морского компонента своей ядерной триады. Каково сегодня состояние морских ядерных сил основных участников ядерного клуба и как будут меняться арсеналы в будущем — в материале «Известий».

Новый ракетный комплекс США

Корпорация Lockheed Martin заключила с ВМС США контракт на сумму $383 млн на разработку модернизированной версии ракеты «Трайдент-2» под обозначением Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Они пойдут на вооружение перспективных атомных подводных ракетоносцев типа Columbia, а также перспективных британских субмарин типа Dreadnought.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

Завершение строительства и принятие на вооружение первых таких лодок случится не ранее 2030–2031 годов, но ракеты планируется начать производить раньше, так как необходимо пройти испытания и ракетам отдельно, и всему комплексу совместно с подводным носителем. Ожидается, что новый ракетный комплекс будет находиться на вооружении в США до 2084 года.

А пока, до начала 2030-х годов как минимум, основой морской части ядерной триады США остаются подлодки типа «Огайо» с ракетами «Трайдент-2». Этими же ракетами вооружены и британские морские ядерные силы. В США комплекс принят на вооружение в 1990 году, в Великобритании — в 1995-м. Сейчас на вооружении двух флотов 14 американских АПЛ и четыре британские типа «Вэнгард». В Великобритании это единственный компонент ядерных сил — там нет ни наземной, ни воздушной составляющих.

Характеристики «Трайдент-2»

Для своего времени «Трайдент-2» была, вероятно, одной из лучших межконтинентальных твердотопливных ракет. Трехступенчатая ракета может закинуть термоядерные боевые блоки двух типов — легкие и средние — на дальность до 11 300 км.

Запуск невооруженной ракеты Trident II Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Она имеет весьма высокую точность — отклонение может составлять 90 м от точки прицеливания. На такой дальности это очень хороший показатель — лучше характеристики только у ракет с управляемыми гиперзвуковыми боевыми блоками, но пока таких в варианте морского базирования нет ни у кого.

Можно отметить, что на конструктивное совершенство «Трайдентов» в 1980-е годы оглядывались все и, по сути, ракета заложила новый уровень в твердотопливном морском ракетостроении.

Российский аналог «Трайдент-2»

И этот уровень удалось повторить и превзойти создателям российской баллистической ракеты для подводных лодок «Булава».

Московский институт теплотехники (МИТ), используя свои наработки по сухопутным межконтинентальным баллистическим ракетам «Тополь» и «Тополь-М» (будущий «Ярс»), создал максимально унифицированную с ними морскую ракету нового поколения. Она получилась компактная, практичная, с использованием топлива и компонентов конструкции от других уже серийных ракет и с современной системой управления и боевым оснащением.

Спуск на воду в Северодвинске атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», оснащенного баллистическими ракетами морского базирования «Булава» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Ракетный комплекс «Булава» базируется на вновь разработанных атомных подводных ракетоносцах типа «Борей», которые строятся большой серией как минимум в 14 единиц (включая проекты 955 и 955М). Каждый такой атомоход несет 16 ракет, а каждая из них — от трех до шести боеголовок. Дальность действия — до 9300 км по официальным данным. Этого достаточно для уничтожения любых целей на территориях потенциальных противников.

Особенность нашей «Булавы» в том, что она может быть модернизирована по стопам своих сухопутных старших братьев — то есть если какие-то серьезные усовершенствования будут приняты на вооружение наземных РВСН, то почти наверняка такие же доработки МИТ может произвести и с «Булавой».

Ближайшие кандидаты на обновление — это управляемые гиперзвуковые боевые блоки и боевое оснащение типа БИР (блоки индивидуального разведения). Это такая реализация боеголовок, когда у каждой есть собственный двигатель и собственная система управления. Их можно разводить по своим траекториям практически сразу после завершения работы двигателей ракеты. И смогут они поражать цели разнесенные друг от друга очень далеко. Все эти «новшества» значительно повышают неуязвимость боеголовок от любых систем противоракетной обороны.

Учебная тревога на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Тула», выполняющем пуск баллистической ракеты «Синева» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Кроме того, на вооружении ВМФ России пока еще остаются и жидкостные стратегические ракеты разработки Государственного ракетного центра имени Макеева из Миасса — ракеты «Синева» и «Лайнер» на подводных ракетоносцах проекта 667БДРМ. Эти ракеты являются до сих пор самыми совершенными с точки зрения массы — наиболее эффективное отношение массы ракеты к массе забрасываемой полезной нагрузки. Но в ближайшие годы они будут заменены унифицированными «Булавами». Это сильно снизит эксплуатационные расходы, и на снабжении нашего флота останется только один тип стратегических ракет.

Что представляют собой ядерные силы Китая и Франции

Китайские ядерные силы включают в себя баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных ракетоносцах. Основу составляют шесть атомных подлодок типа 094, каждая из которых несет 12 баллистических ракет типа JL-2 или JL-3.

Китайская ракетная программа крайне закрытая, и потому информации об их комплексах мало. Но известно, что обе ракеты являются твердотопливными, и если JL-2 обладает дальностью действия менее 8000 км, то поступающая на вооружение в 2020-е годы JL-3 уже сопоставима с современными ракетами США и России — дальность действия не менее 10 000 км. Обе несут несколько боеголовок. Сейчас как раз идет замена устаревших ракет JL-2 на более совершенные JL-3. А дальше, вероятно, в китайском флоте появится проект нового атомного ракетоносца.

Атомная подводная лодка типа 094А «Цзинь» «Чанчжэн 10» Источник изображения: Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Ракетные атомные подводные лодки «Триумфан» в количестве четырех единиц составляют морской ядерный компонент французских сил ядерного сдерживания. Лодки вошли в состав флота с 1997 по 2010 год, и каждая несет 16 твердотопливных ракет М51.

Ракеты собственной французской разработки имеют от шести до десяти боевых блоков малой мощности (около 100 кт). По своим параметрам они близки и к «Трайденту», и к «Булаве». Вероятно, в ближайшие 20 лет этот ракетный комплекс не будет ничем заменяться. А вот что будет дальше — пока не совсем ясно.

Вот такая картина у ведущих ядерных держав сегодня с ядерным подводным флотом. Но им на пятки наступают молодые ядерные страны — Индия создает и развертывает собственные атомные подводные лодки и вполне может заняться и дальними ракетами для них. КНДР уже создала ракеты, которые могут размещаться на подводных лодках и вполне может начать работы и над атомным ракетоносцем. Возможно, такие работы уже ведутся. Они будут двумя ближайшими кандидатами на вступление в клуб морских ядерных держав планеты.

Дмитрий Корнев