Научный фундамент успеха в сражениях

Опыт, приобретённый в бою, – важнейший критерий истинности военно-научной теории

Сегодня ни у кого не возникает сомнения, что в современном мире практически любая составляющая функционирования государственного механизма имеет научно-теоретическое обоснование, в основе которого лежат выкристаллизованные и доказанные временем закономерности его развития.

Генерал-полковник Василий Трушин. Источник: redstar.ru

Тем более это в полной мере относится к сфере военной организации общества, отвечающей за выполнение важнейшей функции – защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны и её граждан от внешних угроз.

На протяжении более двух веков признанным локомотивом в вопросах научной проработки основных направлений строительства, развития, подготовки, применения и обеспечения Вооружённых Сил являются отечественные военно-научные органы, объединяющие свои усилия под крылом Военно-научного комитета (ВНК) Вооружённых Сил Российской Федерации.

О том, какой вклад военные учёные вносят в достижение победы в специальной военной операции, накануне Дня российской науки и 213-й годовщины со дня образования ВНК «Красной звезде» рассказал председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

– Василий Викторович, отечественная военная наука прочно базируется на огромном историческом опыте сражений и побед. Проводимая в настоящее время специальная военная операция дала ещё один мощный импульс совершенствованию форм и способов ведения военных действий. А как это повлияло на военную науку?

– Несомненно, специальная военная операция явилась серьёзной проверкой военной теории, наших подходов к подготовке, применению и строительству Вооружённых Сил. Можно с полным основанием сказать, что они выдержали испытание. Существующие стратегические, оперативные и тактические взгляды, изложенные в руководящих документах, в целом правильные. Они вытекают из природы и характера современных войн и соответствуют современным условиям.

За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием. Прежде всего это касается вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления. Изменения коснулись организации контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, применения высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защиты от БпЛА, применения новых средств поражения, таких как барражирующие боеприпасы, FPV-дроны.

Найдены и внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в наступлении в условиях возросшего воздействия на них артиллерии и РСЗО, способы защиты войск, сохранения их бое­способности при интенсивном огневом воздействии противника, обеспечения живучести системы управления.

Также были разработаны эффективные методы организации боевого применения оперативно-тактической и армейской авиации в условиях не до конца подавленной системы ПВО противника, применения танков при плотном насыщении боевых порядков противотанковыми средствами высокой эффективности. Существенно усовершенствованы методы управления войсками и средствами огневого поражения с применением автоматизированных систем разведки и управления. Всё это результат коллективного творчества командующих, командиров, штабов и всего личного состава Объединённой группировки войск (сил). Именно он лёг в основу боевого опыта, накопленного за время ведения военных действий.

В конечном счёте это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях. В этой связи важнейшими для военной науки стали четыре задачи. Прежде всего необходимо было «увидеть новые явления» и достоверно описать все изменения в тактике и оперативном искусстве, новые способы, которые применяются на поле боя. Другая задача – осмыслить полученный боевой опыт, вскрыть проблемные вопросы подготовки и ведения боевых действий, найти и сформулировать пути их решения. Третья задача заключается в выработке обоснованных рекомендаций по вопросам строительства, оснащения, подготовки и применения войск и сил, внесении необходимых изменений в военную теорию и руководящие документы.

И наконец, четвёртое – спрогнозировать, какие способы выполнения боевых задач, вооружение и техника будут применяться в будущем и какие к ним должны предъяв­ляться требования. На решении этих задач и сосредоточены сегодня основные усилия военных учёных.

Как следствие, всё это потребовало изменить направленность научных исследований. Современные планы научной работы существенно отличаются от планов, формировавшихся до СВО. В основном они охватывают вопросы подготовки и ведения боевых действий. Вопросы, напрямую не касающиеся проведения операции, её всестороннего обеспечения, временно отошли на второй план.

Найдены и внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в наступлении в условиях возросшего воздействия на них артиллерии и РСЗО, способы защиты войск, сохранения их боеспособности при интенсивном огневом воздействии противника, обеспечения живучести системы управления

Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

– Изучение опыта ведения боевых действий, проведение каких-либо исследований практически невозможно без работы в поле. Насколько эффективно с научной точки зрения, на ваш взгляд, организована эта работа?

– В масштабе Вооружённых Сил изучение боевого опыта организуется Военно-научным комитетом Вооружённых Сил Российской Федерации, а в видах и родах войск, органах военного управления – военно-научными, научно-техническими и морским комитетами.

Для непрерывного изучения и обобщения боевого опыта, его распространения в войсках с началом СВО в соответствующих штабах были созданы группы изучения и обобщения боевого опыта. Они укомплектовываются в основном научными сотрудниками научно-исследовательских организаций и преподавателями военных вузов. Эти группы на постоянной основе ведут сбор информации о применяемых войсками способах боевых действий, приёмах использования вооружения и военной техники, анализируют результаты боёв и операций, описывают их сущность и содержание.

Положительно зарекомендовала себя практика формирования временных коллективов для решения конкретных задач – изучения наиболее важных вопросов ведения военных действий, подготовки рекомендаций войскам (силам), разработки временных наставлений. В состав таких коллективов, как правило, входят офицеры центральных органов военного управления, сотрудники профильных НИО и вузов. Для целенаправленного сбора необходимой информации организуется их выезд в воинские части и соединения, непосредственно участвующие в боевых действиях.

Кроме того, офицеры, временно направляемые в зону СВО для исполнения обязанностей в штабах объединений Объединённой группировки войск (сил), получают индивидуальные задания по изучению конкретных вопросов боевого опыта, анализу проблем и выработке предложений по их решению. Результаты исследований и изучения боевого опыта включаются в военно-теоретические труды, оформляются в виде аналитических обзоров, военно-научных описаний, статей в соответствующих изданиях, сборниках боевых примеров и других документах. В целом сформированная система позволяет оперативно изучать и доводить ценный опыт до войск, научных организаций и вузов Министерства обороны.

– Какое влияние оказывает операция на внесение научно обоснованных коррективовов в уставные документы, наставления и руководства по ведению боевых действий?

– Работа по выявлению и внедрению в практику войск новых подходов к организации и ведению боевых действий ведётся непрерывно. Данные изменения влекут за собой необходимость уточнения отдельных положений руководящих документов. Причём многие из этих положений, актуальных на начальный период СВО, уже неоднократно пересматривались исходя из современных реалий и опираясь на аналитические заключения.

Так, с начала операции военными учёными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам. Результаты работы по обобщению и анализу боевого опыта, подтверждённые в первую очередь практикой, также лягут в основу будущих боевых уставов и наставлений.

Внесению изменений в документы по организации и ведению боевых действий предшествует работа по накоплению, систематизации и анализу информации. Требуется точно убедиться, является ли то или иное событие закономерным, а не случайным. После этого необходимо проведение научных исследований в целях достоверного качественного и количественного обоснования необходимых изменений, апробация полученных результатов и их подтверждение как в полигонных, так и в боевых условиях.

Только завершив весь этот цикл, можно приступать к подготовке новых уставов. С этой целью на регулярной основе в ОГВ(с) и видах Вооружённых Сил издаются информационно-аналитические сборники. В них раскрываются особенности действий противника и наших войск, описываются способы применения новейших образцов вооружения, разбираются боевые примеры. Они издаются два-три раза в месяц и доводятся до войск через штабы группировок, а также до органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов в целях внедрения в учебный процесс.

Наконец, с 2022 года ведётся масштабная работа по подготовке военно-теоретических трудов, раскрывающих особенности ведения СВО с первых дней и до настоящего времени. Она проводится каждым органом военного управления с учётом сферы ответственности. Центральный труд разрабатывается учёными Военной академии Генерального штаба. Основной упор в военно-теоретических трудах сделан на описании эволюции способов решения тактических задач боя и оперативных задач операций по этапам проведения специальной военной операции.

Другое направление работы – подготовка сборников боевых примеров. В них приводятся наиболее поучительные примеры боёв (общевойсковых, воздушных и противовоздушных, морских), сопровождающиеся глубоким и всесторонним разбором действий подразделений и командиров.

Так, с начала операции военными учёными совместно с офицерами штабов разработано и доведено до войск более 450 методических рекомендаций по подготовке и ведению военных действий, дополнений к действующим боевым уставам и руководствам

ЗРПК «Панцирь-С1». Источник: Фото: РИА Новости

– Специальная военная операция дала серьёзный импульс дальнейшему развитию систем вооружений и боевой техники. Какое место в этом направлении деятельности принадлежит военной науке?

– Специальная военная операция стала катализатором разработки и освоения производства новых видов вооружений, которые сегодня определяют ключевые направления развития военной теории. Во многом это заслуга военных НИИ, специалистами которых ежедневно анализируется опыт ведения боевых действий, оценивается эффективность применения образцов вооружения и во взаимодействии с предприятиями ОПК обосновываются направления их совершенствования.

В условиях СВО работа военных учёных стала более предметной и целенаправленной. Она ориентирована на решение вопросов, продиктованных практикой боевых действий. Например, одним из них сегодня стало повышение эффективности применения БпЛА и FPV-дронов, а также выработка мер противодействия аналогичным средствам противника. В 2025 году исследования по решению этих задач составляют порядка 12 процентов от общего объёма НИР, выполняемых НИО и вузами Мин­обороны России. В целом же доля исследований в Вооружённых Силах, непосредственно направленных на обеспечение СВО, сегодня достигает 65–70 процентов. При этом важно отметить, что результаты этих работ не ложатся на полку в виде отчётов, а интенсивно внедряются в войсках.

Так, благодаря работе российских учёных и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90 процентов.

Другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей.

В основе любой технической новинки лежит наука. Изучение опыта применения вооружения и военной техники является неотъемлемой и весомой частью общей работы по обобщению боевого опыта. Война – строгий экзаменатор, который даёт самую объективную оценку каждому применяемому образцу вооружения. Причём эта оценка учитывает не только тактико-технические характеристики образца, но и то, как он встроен в общую систему вооружения, какова его эффективность в бою с учётом тактики действий противника и наших войск, возможностей по реализации потенциала, заложенного конструкторами.

Боевые свойства вооружения сегодня во многом определяют возможности войск по способам решения тактических и оперативных задач. Опыт СВО показывает, что техника изменила и формы, и характер войны. Техническое превосходство сразу же трансформируется в тактическое или оперативное, даёт преимущество в манёвре на поле боя, в огневом поражении, управлении.

В ходе СВО военными учёными на постоянной основе анализируются результаты применения и эксплуатации в боевых условиях около 500 образцов ВВТ. Информация об их преимуществах и недостатках поступает из войск через научно-исследовательские институты Минобороны России напрямую предприятиям-разработчикам для принятия мер по их улучшению и повышению боевых возможностей. Так, за время СВО приняты решения по модернизации более 190 образцов вооружения и устранению ряда недостатков, выявленных в боях.

В качестве примера можно привести модернизацию военных автомобилей путём установки бронекабин и дополнительного бронирования отдельных элементов, а также то, что автомобили уже на заводах оборудуются средствами РЭБ. Кроме средств защиты модернизируются и наши средства нападения. Так, унифицированный модуль планирования и коррекции позволил повысить дальность применения авиационных бомб, превратив их при минимальных затратах в оружие, от которого украинские войска до сих пор не могут найти эффективных средств защиты.

Проведён ряд успешных доработок по повышению помехозащищённости наших высокоточных средств поражения, что позволило парировать активное применение противником современных средств РЭБ. Кроме того, не останавливается работа по изучению возможностей нештатных образцов, поступающих в войска по линии региональных органов власти, общественных организаций и волонтёров. Сегодня перечень таких образцов насчитывает несколько сотен БпЛА и РТК различного базирования, средств связи и радио­электронной борьбы, а также средств противодействия вражеским робототехническим комплексам. Многие из этих образцов, сделанных в основном «народным ОПК», положительно себя зарекомендовали, и в ближайшее время их закупка будет проводиться по линии Мин­обороны России.

Помимо этого, группы военных учёных, представителей предприятий и конструкторских бюро регулярно выезжают в группировки войск для проведения военно-технических экспериментов, апробации новых образцов вооружения в боевых условиях и сбора необходимой исходной информации для исследований и разработок.

Только за прошедший год проведено более 150 военно-технических экспериментов, а всего с начала специальной военной операции – свыше 400. Цель этой работы – достичь превосходства над противником и превзойти его. Следует учитывать, что достижения наших конструкторов являются для противника импульсом к новым изысканиям. Поэтому в ходе данного высокотехнологичного конфликта наблюдаются ситуации, когда эффективный образец вооружения буквально через три-четыре месяца боевых действий утрачивает актуальность. Он дорабатывается и через короткое время появляется на фронте с новыми характеристиками и вновь становится эффективным оружием.

– Уже никто не скрывает, что так называемый коллективный Запад активно вооружает киевский режим своим вооружением, зачастую самым современным. Многие его образцы благодаря отваге наших воинов удаётся захватить. Как в связи с этим изучаются трофейные образцы и как это помогает нашей науке и производству разрабатывать средства защиты от них?

– Поддержка Западом киевского режима в виде регулярных поставок вооружений дала возможность нашим учёным и инженерам детально изучить иностранные образцы вооружения, захваченные у противника в бою.

Только за прошедший год исследовано более 90 образцов ВВТ иностранного производства, в том числе различные БЭК, оперативно-тактическая ракета ATACMS, 155-мм буксируемая гаубица М777, 60-мм миномёт М224, ПТРК NLAW, гранатомёты АТ4 CS RS, RGW 90, защищённые автомобили «Козак-2», VARTA, MASTIFF и KIRPI.

Полученные сведения использованы военными учёными для обоснования и уточнения тактико-технических требований к российским образцам ВВТ, разрабатываемым предприятиями ОПК как по государственным контрактам, так и в инициативном порядке. Кроме того, до

войск доводятся слабые и уязвимые места образцов вооружения противника, а также рекомендации по борьбе с вражеской техникой, что в конечном счёте позволяет войскам вести боевые действия более эффективно.

Помимо этого, данные по исследованию трофейной техники используются при подготовке аналитических материалов. Так, до

войск доведено свыше 70 документов, раскрывающих преимущества и недостатки западных образцов вооружения, из них более 40 сборников материалов по анализу применения отдельных образцов и классов вооружений, результатов военно-технических экспериментов, по опыту применения и эксплуатации образцов вооружений. Результаты проводимой работы представляют ценность не только для войск, но и для инженеров и конструкторов вооружений, а также должностных лиц, организующих эксплуатацию и боевое применение ВВТ.

– Василий Викторович, отрадно, что у российских учёных, в том числе и военных, есть свой праздничный день. Что бы вы хотели со страниц «Красной звезды» сказать им в преддверии этого знаменательного для вас и их события?

– День российской науки, который мы будем отмечать завтра, 8 февраля, безусловно, особый для всех, кто избрал этот непростой, но очень необходимый для страны жизненный и служебный путь. Напомню, что в этот день в 1724 году была образована Российская академия наук. Кроме того, 8 февраля 213 лет назад был создан Военный учёный комитет, явившийся прообразом нынешнего ВНК.

За прошедшие столетия оте­чественная наука прошла долгий и тернистый путь, доказав своё право считаться одной из лидирующих во всём мире. Военная наука по праву является неотъемлемой её частью, во все времена оставаясь для России и её Вооружённых Сил основой передового развития, надёжным фундаментом для новых свершений.

И сегодня в условиях проведения специальной военной операции военная наука продолжает успешно решать задачи военно-научного обеспечения. Главная заслуга в этом принадлежит сотрудникам научно-исследовательских организаций Минобороны России и военных вузов, которые изо дня в день постигают новые вершины военной теории, обобщают опыт боевых действий, вносят неоценимый вклад в развитие форм и способов вооружённой борьбы, создают новые образцы вооружения и военной техники, осуществляют подготовку новых поколений военных учёных.

Слова особой благодарности и признательности выражаю ветеранам Вооружённых Сил, связавшим свою жизнь с военной наукой, заложившим основы для её дальнейшего совершенствования.

Благодарю личный состав науч­ных подразделений органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Министерства обороны Российской Федерации за труд на благо военной науки. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в решении научных задач во имя безопасности и процветания нашего Отечества!

– Спасибо за беседу.

Олег Грозный