Минобороны Франции показало кадры обучения украинских лётчиков на истребителях Mirage-2000

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Французское оборонное ведомство опубликовало видеокадры, на которых можно увидеть процесс обучения украинских летчиков управлению многоцелевыми истребителями Mirage 2000-5F, первая партия которых в количестве шести единиц недавно передана Киеву.

Самолеты модификации Mirage 2000-5F представляют собой модернизированную версию истребителей Mirage-2000. Эти машины могут оснащаться ракетами R.550 Magic класса «воздух-воздух» с дальностью стрельбы до 20 км, MICA класса «воздух-воздух» с дальностью стрельбы до 80 км, противокорабельными ракетами Exocet с дальностью стрельбы до 200 км, крылатыми ракетами SCALP-EG (французское название ракет типа Storm Shadow) с дальностью стрельбы до 560 км, а также различными типами авиабомб, в том числе корректируемых по лазерному лучу или GPS. Mirage 2000-5F имеет современную «стеклянную кабину» вместо стрелочных приборов, как это было на ранних модификациях истребителя.

Как отмечают представители российской госкорпорации «Ростех», Mirage 2000 является морально устаревшим самолетом, который по своим летно-техническим характеристикам значительно уступает современным машинам ВКС РФ. В случае, если ВСУ попытаются использовать французские истребители для воздушных боев или бомбовых ударов рядом с ЛБС, вероятнее всего, они будут оперативно сбиты.

Вероятнее всего, ВСУ будут применять переданные Францией истребители Mirage-2000 для пусков дальнобойных ракет SCALP-EG.