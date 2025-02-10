CNN: Прибалтика отключается от российской электроэнергетической сети

Прибалты жаждут "независимости" и ждут не дождутся нанести Москве "геополитическое поражение", пишет CNN. Таковым они считают отключение Эстонии, Латвии и Литвы от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией. Возможные перебои с электричеством их не смущают.

"Как подготовиться к отключению электричества?" — гласит пост в Facebook* Эстонского спасательного департамента — агентства гражданской обороны страны. На фотографии изображена молодая женщина, держащая на вытянутой руке внешний аккумулятор над столом, уставленным бутылками с водой, фонариком и другими приспособлениями на случай возникновения аварийных ситуаций.

Эстония, наряду с другими прибалтийскими странами — Латвией и Литвой — отсчитывает дни до того момента, когда она наконец избавится от одного из последних пережитков 50-летней связи с СССР — подконтрольной России электросети.

Информационная подготовка населения к сценарию перебоев в подаче электроэнергии, который большинство граждан считает маловероятным, является заключительным этапом многолетнего проекта. "Всё должно пройти гладко, — говорится в посте Спасательного департамента, — но могут возникнуть непредвиденные ситуации... будь то действия нашего враждебно настроенного восточного соседа, неожиданные погодные условия или технические сбои".

"На самом деле эти риски сейчас довольно низки", — пояснил CNNсоветник министерства внутренних дел Эстонии Воотеле Пяй и добавил, что, тем не менее, правительство готовит резервы на случай любых возможных осложнений.

Прибалтика готовилась к этому моменту почти два десятилетия после вступления в ЕС и НАТО в 2004 году. Страны обновили существующую инфраструктуру и построили новые линии электропередачи, включая несколько подводных кабелей, ведущих в Финляндию и Швецию, а также важнейшее сухопутное соединение с материковой европейской сетью — линию LitPol, соединяющую Литву и Польшу.

Таким образом, уже через несколько месяцев после начала специальной военной операции России на Украине все три страны смогли прекратить закупать электроэнергию у Москвы.

Однако Россия всё еще полностью контролировала работу энергосистемы, балансируя спрос и предложение и поддерживая частоту, говорит Сюзанна Нис — проектный менеджер из специализирующегося на вопросах энергетики немецкого исследовательского института Helmholtz-Zentrum. Кроме того, Кремль по-прежнему предоставлял эти услуги бесплатно (еще один пережиток советских времен).

"Основной риск заключался в том, что в условиях конфликта на Украине Прибалтика могла оказаться в ситуации, когда Россия с минуты на минуту могла бы сказать: "Хватит. Мы вам больше не помогаем"", — отметила Нис в интервью CNN.

Шесть месяцев назад страны Балтии официально уведомили Россию о своем намерении "рассинхронизироваться". 7 февраля истек срок действия так называемого соглашения БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), регулирующего параметры общей энергосистемы.

8 февраля Эстония, Латвия и Литва одновременно отключаются от этой сети, и тогда им придется какое-то время функционировать в островном режиме только за счет производимой ими самими электроэнергии. 9 февраля они планируют синхронизировать новую независимую сеть с Синхронной зоной континентальной Европы, включающей в себя большую часть Европейского союза.

Это очень символичный момент. У здания Музея энергетики и технологий в центре столицы Литвы Вильнюса часы отсчитывают последние 100 дней до наступления "энергетической независимости". "Это окончательный разрыв с советской оккупацией, — считает аналитик по внешней политике из вашингтонского аналитического Центра Уилсона Джейсон Мойер. — С психологической точки зрения это огромный шаг вперед".

Проект потребовал значительных инвестиций, предоставленных преимущественно Европейским союзом. Он выделил на эту цель гранты на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Но для Прибалтики цена того, чтобы позволить Москве сохранить этот рычаг влияния на ее энергосистему, оказалась слишком высокой. "Мы прекрасно понимаем, что дешевая российская энергия всегда поставляется по цене, которую не может позволить себе ни одна демократическая европейская страна", — убежден Пяй.

В прошлом году, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в их решимости, литовская компания Litgrid начала обрезать старые советские кабели, соединявшие страну с Белоруссией, чтобы впоследствии использовать эти линии в других целях.

Компания сообщила CNN, что даже отправила фрагменты одной из демонтированных линий электропередач на Украину, чтобы помочь восстановить ее поврежденную энергетическую инфраструктуру. Шаг был не только практичным (украинская энергосистема также была построена в советское время, поэтому в ней используется то же самое оборудование), но и символизировавшим геополитический риск, лежащий в основе всего проекта.

"Не существует сценария, при котором мы останемся подключенными к российской энергосистеме", — заявил CNN по электронной почте глава Litgrid Рокас Масюлис.

Лидеров балтийских стран — одних из самых ярых противников конфликта на Украине и наиболее щедрых доноров ВСУ (в процентах от ВВП) — сейчас мучает один вопрос. Он заключается в том, попытается ли Россия воспользоваться моментом отключения, будь то с помощью физической диверсии или другой гибридной тактики: например, кибератаки или кампании по дезинформации.

За несколько часов до начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Украина отключилась от российской энергосистемы в тестовом режиме. Переподключения так и не произошло.

Россия проявила готовность превратить поставки электроэнергии в инструмент давления, не только осуществляя многочисленные атаки на объекты украинской энергосистемы, но и почти три года контролируя Запорожскую АЭС, которая до начала конфликта обеспечивала выработку пятой части всей украинской электроэнергии.

Для России потеря рычагов влияния на Прибалтику является геополитическим поражением, отмечает Мойер и добавляет: "Я думаю, это действительно иллюстрирует тот факт, что Россия теряет влияние в регионе", который "традиционно был более восприимчив к российскому бизнесу". В Кремле от комментариев отказались и отметили лишь, что Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения "бесперебойной и надежной работы нашей единой энергетической системы".

Чиновники в странах Балтии не собираются полагаться на волю случая. На энергетических объектах во всем регионе усиливается охрана. "Формально Россия относится к этому спокойно, — заявила в интервью CNN министр обороны Литвы Довиле Шакалене. — Но... предшествующий опыт показывает, что ее заявления не всегда совпадают с действиями".

"Мы усиливаем наблюдение за ситуацией, вводим дополнительные меры безопасности и... будем пристально наблюдать за происходящим", — отметила Шакалене.

Советник министерства внутренних дел Эстонии Пяй сообщил, что эстонское правительство задействует дополнительных полицейских, а также добровольцев из Союза обороны Эстонии для защиты важнейших объектов инфраструктуры. Он сравнивает масштаб операции по обеспечению безопасности энергосети с организацией визита президента Украины Владимира Зеленского в январе прошлого года. "Но это происходило только в Таллинне, — обратил он внимание CNN. — Объекты энергетической инфраструктуры же находятся по всей территории Эстонии".

НАТО создала новую миссию по защите подводных кабелей в Балтийском море после того, как на Рождество была повреждена линия Estlink 2 — важнейшая часть постсоветской электроэнергетической инфраструктуры Прибалтики. Это стало последним в серии инцидентов, связанных с нарушением работы сложной сети кабелей, пересекающих дно Балтийского моря.

В последующие дни операторы электросетей в Финляндии и странах Балтии заверяли потребителей, что поставкам ничего не угрожает. Однако в конце декабря цены на электроэнергию всё же выросли, а ремонтные работы, по словам финских властей, затянутся до августа.

Финляндия всё еще расследует инцидент, но полиция задержала перевозившую российскую нефть судно, которое подозревают в повреждении кабеля якорем. Адвокат, представляющий интересы владельца судна, на прошлой неделе назвал любые обвинения в саботаже "чушью".

"Наша важнейшая энергетическая инфраструктура сейчас находится в очень уязвимом положении, — заявила Шакалене в интервью CNN. — И представьте себе, эта серия инцидентов происходит как раз перед тем, как мы отключаемся от российской сети. Очередное совпадение, да?"

Один из районов, не подконтрольных ни НАТО, ни прибалтийским странам — это Калининград. Крошечному российскому эксклаву, расположенному между Литвой и Польшей, теперь придется функционировать в качестве энергетического "острова". Хотя Россия провела множество успешных тестов своей способности справиться с этой задачей, эксперты не исключают намеренных действий Москвы по нагнетанию напряженности.

"Россия может даже пойти на то, чтобы спровоцировать ложное отключение электроэнергии в регионе и заявить: "Эй, Калининград, это всё результат десинхронизации", — говорит Нис. По ее мнению, Россия может обвинить Прибалтику в том, что миллион жителей Калининграда лишился света, и использовать это для того, чтобы добиться уступок и оценить готовность НАТО прийти на помощь своему восточному флангу.

НАТО не ответила на запрос CNN о калининградской проблеме. Официальный представитель альянса лишь заявил, что решение прибалтийских стран о десинхронизации от российской энергосистемы — это "долгожданный шаг", который "укрепит их энергетическую независимость".

Риск может существенно возрасти с приходом к власти новой американской администрации, критически настроенной в отношении НАТО и намеревающейся положить конец украинскому конфликту. "(Русские) хотят проверить, жива ли НАТО, а где это проверить, как не в Прибалтике?" — говорит Нис.

Автор: Клэр Себастиан (Clare Sebastian).

*Принадлежит экстремистскому агентству Meta, запрещенному в России.