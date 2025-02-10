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Военное обозрение

Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети

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Источник изображения: topwar.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 6 февраля 2025 года приземлился на авиабазе индийских ВВС Yelahanka Air Force Station в Бангалоре для участия в авиационной выставке Aero India 2025. Одновременно американцы перебросили в Бангалор свой истребитель F-35.

В Сети появился снимок, сделанный в индийском Бангалоре в преддверии начала выставки Aero India 2025, на котором одновременно засняты российский Су-57 и американский F-35. Оба самолета будут представлены в рамках авиашоу, на котором возможные покупатели оценят представленные модели. Организаторы выставки считают, что эти два истребителя станут «изюминкой» авиашоу.

Российский Су-57 и американский F-35 впервые встречаются, если можно так сказать, один на один. Оба самолета будут представлены в статике, но российский истребитель еще отработает и летную программу, а вот американцы приняли решение не рисковать и в воздух свой самолет поднимать не будут. Как предполагают эксперты, чтобы не выглядеть «бледно» на фоне российского истребителя, который будет пилотировать лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. А если вспомнить, что творил российский самолет под управлением Богдана в китайском Чжухае, то решение американцев можно только поприветствовать. Ранее они заявляли, что «преимуществом» F-35 является «невидимость», а не маневренность.

Американцы надеются, что после авиашоу индийцы отдадут предпочтение F-35 в качестве истребителя пятого поколения, наши тоже не прочь продать Су-57 Индии и уже предложили Нью-Дели организовать совместное производство самолетов на индийской территории. Какое решение примут индийцы, увидим довольно скоро, если его опять не затянут, как любят делать в Индии.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
1 комментарий
№1
10.02.2025 17:24
Сухой красавец. По всем показателям альфа самец. Погоняло дали пиндосы "гангстер". Свой ф-35 назвали "молнией". Странное для "тихоходной" и "малорадиусной" машины название.
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