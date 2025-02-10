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Военное обозрение

США одобрили продажу бомб и ракет Израилю на сумму 7,4 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Госдепартамент США объявил об одобрении продажи вооружения Израилю на сумму более 7,4 миллиарда долларов. Таким образом Трамп продолжает военную поддержку Израиля, которую до него в полной мере осуществлял Байден, хотя и пытался казаться менее произраильским президентом.

Тель-Авив получит 166 бомб малого диаметра, 2800 500-фунтовых бомб, тысячи комплектов наведения, взрывателей и других компонентов бомб и вспомогательного оборудования на 6,75 миллиарда долларов. Кроме того, Израилю поставят 3000 ракет Hellfire и сопутствующего оборудования на 660 миллионов долларов. Поставки должны начаться в этом году.

Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для их национальных интересов жизненно важно оказывать помощь Израилю

- говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA).

Напомним, что Дональд Трамп вскоре после вступления в должность снял запрет на отправку 2000-фунтовых бомб в Израиль. Новое же решение американские власти приняли после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

При бывшем президенте Джо Байдене США предоставили Израилю с начала конфликта в Газе в октябре 2023 года военную помощь на сумму 17,9 миллиарда долларов.

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Страны
Израиль
США
Продукция
AGM-114
Персоны
Трамп Дональд
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