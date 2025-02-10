Минобороны подало крупный иск к Управлению строительства

Минобороны подало иск к Управлению строительства на 1,1 миллиарда рублей

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ подало иск на более чем 1,1 миллиарда рублей к ФГУП "Главное управление специального строительства", гендиректора которого недавно арестовали за мошенничество с госконтрактами, сказано в картотеке арбитражных дел.

"Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. Сумма исковых требований 1173090428 рублей", - сказано в карточке дела.

Предмет исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.

В ноябре 2024 года Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Александра Молодченко и еще нескольких фигурантов. По версии следствия, при выполнении государственных контрактов они ввели в заблуждение должностных лиц и похитили у министерства обороны России 50 миллионов рублей.