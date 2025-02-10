Путин поручил создать посвященную СВО экспозицию на базе Музея Победы

Ответственными назначены министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию, посвященную специальной военной операции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий. Срок - 1 июля 2025 года", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр культуры Ольга Любимова.

Предложение о создании на базе Музея Победы экспозиции, посвященной подвигу бойцов спецоперации, выдвинула в ходе заседания в декабре глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Глава государства поддержал идею, отметив, что такая площадка будет очень важна для молодых людей - как сейчас, так и в будущем. По мнению президента, это "подчеркивает важность задач, которые решают герои в рамках специальной военной операции".