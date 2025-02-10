Итоги нехватки титана из-за санкций против России: Британия утилизирует истребители Tornado для производства новых самолётов

В апреле 2019 года ВВС Британии вывели из эксплуатации последние истребители-бомбардировщики Tornado после 37 лет службы. С тех пор из 81 экземпляра, находившегося на вооружении, по крайней мере 10 единиц экспонируются в музеях. Что касается остальных, то их судьба уже решена: они будут переработаны для производства боевого самолета 6-го поколения Tempest, создаваемого в рамках проекта GCAP.

Как заявили в Минобороны, проект «Tornado 2 Tempest» предусматривает утилизацию старых истребителей, в процессе которой будут демонтированы детали, содержащие некоторые из наиболее востребованных материалов, таких как титан. Затем их измельчат до состояния «порошка», чтобы изготовить новые компоненты для нового самолёта с помощью 3D-печати.

В качестве причин, побудивших принять такое решение, называются экономия средств, усиление качества деталей благодаря новой технологии производства и устойчивость цепочки поставок, которая находится под большим вопросом.

Концепт Tempest Концепт Tempest

Европейское производство (авиастроение, космическая и автомобильная отрасли) сильно зависит от поставок российского титана. Так, французский концерн Airbus до СВО более половины этого металла приобретал в России. Однако после начала украинского конфликта Европа начала неуклонно сворачивать его закупки в РФ. В ноябре 2024 года США призвали ЕС и Британию вовсе запретить его импорт из России и, хотя до этого пока не дошло, тенденция прорисовывается чётко – Европа в рамках своей санкционной политики намерена прекратить сотрудничество с РФ как по титану, так и по всем видам сырья в целом.

Итогом нехватки этого металла и, как следствие, его резкого подорожания стало падение производства на целом ряде европейских предприятий.

Проект позволит сэкономить деньги налогоплательщиков, снизить зависимость страны от цепочек поставок критически важных металлов и даст возможность изготавливать компоненты, которые легче, прочнее и долговечнее тех, которые производятся с использованием традиционных технологий

- говорится в заявлении ВВС.

Как пояснили в Минобороны, у военного ведомства кроме самолётов имеется «обширная избыточная матчасть», которая содержит «стратегические металлы, включая высококачественную сталь, алюминий и титан», поэтому утилизация части парка боевой техники сулит большую выгоду.

Проект Tornado 2 Tempest демонстрирует креативность, изобретательность и новаторство, присущие Минобороны в его подходе к национальной безопасности

- заявили в правительстве страны.