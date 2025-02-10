Итоги нехватки титана из-за санкций против России: Британия утилизирует истребители Tornado для производства новых самолётов

В апреле 2019 года ВВС Британии вывели из эксплуатации последние истребители-бомбардировщики Tornado после 37 лет службы. С тех пор из 81 экземпляра, находившегося на вооружении, по крайней мере 10 единиц экспонируются в музеях. Что касается остальных, то их судьба уже решена: они будут переработаны для производства боевого самолета 6-го поколения Tempest, создаваемого в рамках проекта GCAP.
Как заявили в Минобороны, проект «Tornado 2 Tempest» предусматривает утилизацию старых истребителей, в процессе которой будут демонтированы детали, содержащие некоторые из наиболее востребованных материалов, таких как титан. Затем их измельчат до состояния «порошка», чтобы изготовить новые компоненты для нового самолёта с помощью 3D-печати.
В качестве причин, побудивших принять такое решение, называются экономия средств, усиление качества деталей благодаря новой технологии производства и устойчивость цепочки поставок, которая находится под большим вопросом.
Европейское производство (авиастроение, космическая и автомобильная отрасли) сильно зависит от поставок российского титана. Так, французский концерн Airbus до СВО более половины этого металла приобретал в России. Однако после начала украинского конфликта Европа начала неуклонно сворачивать его закупки в РФ. В ноябре 2024 года США призвали ЕС и Британию вовсе запретить его импорт из России и, хотя до этого пока не дошло, тенденция прорисовывается чётко – Европа в рамках своей санкционной политики намерена прекратить сотрудничество с РФ как по титану, так и по всем видам сырья в целом.
Итогом нехватки этого металла и, как следствие, его резкого подорожания стало падение производства на целом ряде европейских предприятий.
- говорится в заявлении ВВС.
Как пояснили в Минобороны, у военного ведомства кроме самолётов имеется «обширная избыточная матчасть», которая содержит «стратегические металлы, включая высококачественную сталь, алюминий и титан», поэтому утилизация части парка боевой техники сулит большую выгоду.
- заявили в правительстве страны.