"Ахмат" начал использовать FPV-дроны с автонаведением в Курской области

Оператору удалось "залететь" в поселок Правда недалеко от Черкасского Поречного и поразить дом с пехотой Вооруженных сил Украины

КУРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Бойцы группы Аида спецназа "Ахмат" начали применять в Курской области FPV-дроны с автозахватом цели. Об этом ТАСС сообщил оператор дрона с позывным Стрелец.

"Эта "птица" называется "Бумеранг", она с искусственным интеллектом (ИИ). Так как есть ИИ, даже если "птица" под воздействием средств радиоэлектронной борьбы потеряет видеосигнал или сигнал управления, [она] может автоматически навестись на статичную либо динамическую цель и поразить ее", - сказал Стрелец.

За работой расчета наблюдал корреспондент ТАСС: оператору удалось "залететь" в поселок Правда недалеко от Черкасского Поречного и поразить дом с пехотой Вооруженных сил Украины.

Оператор FPV-дрона с позывным Псих рассказал, что противник стал активно применять дроны на оптоволокне, причем стал залетать на дистанцию более 20 км. По словам Психа, им удается вычислять точки взлета по стелящемуся по земле оптоволокну, которое блестит, - его видно даже с дрона. Таким образом позиции украинских операторов уже поражались ответными запусками FPV-дронов бойцами Аида.