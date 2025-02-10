ВМС Израиля провели испытательный запуск ракеты Gabriel 5 в направлении судна, имитировавшего корабль противника

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7 февраля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об успешном завершении ВМС «боевого испытательного запуска» противокорабельной ракеты класса «море-море» Gabriel 5, сообщает издание Naval News.

В рамках испытания ракета была запущена в сторону судна, имитирующего корабль противника. Отмечается, что были успешно выполнены процессы обнаружения и стрельбы, имитируя реальные сценарии. Успех этого испытания укрепляет боевые возможности ВМС Израиля и повышает его готовность противостоять оперативным вызовам, заявили в ЦАХАЛ.

Ракета «Gabriel 5», разработанная Israel Aerospace Industries (IAI) (оборонный концерн), была запущена точно по требованию, следовала по ожидаемой траектории и успешно поразила цель именно там и тогда, где и когда мы планировали

- сказал генеральный директор IAI Боаз Леви.

Gabriel 5 – это усовершенствованная дальнобойная морская ракетная система, способная действовать в различных погодных условиях.

Израильский флот впервые провел испытательный пуск ракеты в сентябре 2022 года с корвета Sa'ar 6. Gabriel V имеет дальность действия более 200 километров при длине в 5,5 метров и весе 1250 килограмм. Несколько лет назад эти ракеты решила приобрести у Израиля Финляндия.