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Переданные Украине истребители Dassault Mirage 2000-5F «погоды» на фронте не сделают, изменения ситуации в связи с появлением этих самолетов на вооружении Воздушных сил ВСУ не стоит. Об этом сообщили в Ростехе.

В российской госкорпорации прокомментировали получение Украиной неустановленного количества французских истребителей Mirage 2000-5F, отметив, что это уже устаревший самолет, не способный на равных сражаться с современной техникой, в том числе и российской. Если коротко охарактеризовать его, то это посредственный самолет с «короткой рукой», способный поражать самолеты на дальности, не превышающей 50 км, тогда как современные российские истребители засекают и поражают противника на дальности 300 км. На этом фоне странной выглядит радость Зеленского.

Mirage 2000 – это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам. Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолет с очень короткой «рукой»,

- заявили в Ростехе.

Российские специалисты сомневаются, что данный самолет будет использоваться на передовой или для завоевания превосходства в воздухе, его ожидает судьба американских F-16 – полеты в глубоком тылу и перехват российских ракет и беспилотников. Появление у линии фронта с большой вероятностью закончится потерей самолета от российских ВКС или ПВО. В то же время не исключено, что Mirage 2000 станет носителем крылатых ракет типа SCALP/Storm Shadow. При этом он встанет в один ряд с советскими Су-24, ничем от него не отличаясь в плане применения.