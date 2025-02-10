Эксперт Павлиев: на Украине место министра обороны может оказаться вакантным

Кабинет министров Украины 7 февраля назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Место главы Минобороны Украины в ближайшее время может оказаться вакантным, а на Рустема Умерова могут повесить растраты, которые найдут аудиторы американской военной помощи. Такое мнение ТАСС выразил политтехнолог Михаил Павлив, ранее работавший на Украине.

7 февраля кабинет министров Украины назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны. "[Андрей] Ермак начал перестановки в преддверии эндшпиля в украинском кризисе, - отметил Павлив. - Ситуация меняется быстро, скоро может стать вакантным и место министра обороны Украины. На Умерова вполне могут повесить все те растраты, которые найдут аудиторы американской военной помощи, о которых недавно заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог".

Кроме того, есть данные аудита группы экс-министра торговли США в администрации Барака Обамы Пенни Прицкер, год проработавшей на Украине, по сентябрь 2024 года, отмечает эксперт. Прицкер обнаружила огромные растраты американской макрофинансовой помощи киевским режимом, сказал Павлив со ссылкой на собственные источники.

"Под это дело Ермак и двигает своего фаворита в министерство обороны, чтобы он, если что, позднее занял позицию Умерова. Впрочем, и от Мойсюка как главы ВСУ на Банковой [улице] еще не отказались. Но Сырский не испил чашу репутационного позора вместо Зеленского до конца. И пока задерживается на своем посту", - добавил он.

Мойсюк до настоящего времени был уполномоченным Владимира Зеленского по реализации международных гарантий безопасности и развитию сил обороны Украины. До этого (с 2021 года) он занимал должность заместителя главкома ВСУ (на тот момент Валерия Залужного).

В России Мойсюк обвиняется в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. В августе 2023 года объявлен в розыск МВД РФ.