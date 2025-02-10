Как вообще заканчиваются войны... и почему конфликт на Украине может затянуться (Asia Times, Гонконг)

АТ: Украина может стать для Трампа вторым Вьетнамом

Трамп вполне мог бы прекратить украинский конфликт за 24 часа, если бы твердо обещал Путину, что НАТО отказывается от расширения на восток и никогда не примет в свой состав Украину, считает главный редактор АТ. Но он вряд ли это сделает.

Уве Парпарт (Uwe Parpart)

Стив Бэннон больше не вхож в ближайшее окружение Дональда Трампа, однако политически столь же подкован, как и прежде. Недавно он заметил: “Если мы не проявим должной осторожности, это станет для Трампа вторым Вьетнамом. Именно это и произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он влез настолько, что Вьетнам стал его войной, а не Линдона Джонсона”.

Так Бэннон отреагировал на поручение президента Трампа своему спецпосланнику по России и Украине генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу закончить конфликт на Украине за сто дней... на 99 дней позже, чем обещал в бытность свою кандидатом. Бэннону эта задержка кажется зловещей, ведь она лишь усугубляет риск того, что США втянутся еще глубже в опосредованную войну, которую он считает безнадежной и в принципе противоречащей национальным интересам Америки.

Я согласен. Неспособность или нежелание решительно порвать с неоконсервативной стратегией по украинскому конфликту и как можно скорее положить конец боевым действиям, как Трамп и обещал в ходе президентской гонки, оживляет старые и порядком надоевшие мечты о “мире через силу” и чудодейственную силу санкций (“рубль — в труху”, как грезила администрация Байдена). Эти стратегии раз за разом терпели неудачу: при Джонсоне с Тонкинской резолюцией по Вьетнаму (принята в 1964 году и послужила правовой основой для эскалации участия США во Вьетнамской войне. – Прим. ИноСМИ), при Джордже Буше-младшем с наращиванием американских войск в Ираке в январе 2007 года и при Бараке Обаме с переброской войск в Афганистан в 2010.

Пентагон любит повторять навязшую в зубах фразу “эскалация ради деэскалации”. Загвоздка в том, что эта деэскалация так никогда и не наступает. Нельзя взять и откалибровать войну по своему усмотрению. Нельзя “отрепетировать” войну заранее, как считал военный теоретик Герман Кан. Роберт Макнамара, министр обороны времен войны во Вьетнаме, убедился в этом на собственном горьком опыте. Это чудище вас сожрет.

Так как же заканчиваются войны? И, в частности, чем закончится нынешний конфликт? Прусский генерал и военный теоретик Карл фон Клаузевиц рассматривает войну как продолжение политики и один из ее инструментов и выделяет три основных способа ее окончания:

1. Одна или обе стороны отказываются от своих политических целей.

На Украине президент Трамп вполне мог бы выполнить обещание кандидата Трампа и заставил пушки замолчать за один день, если бы четко и внятно объяснил Владимиру Путину и всему миру, что США и их партнеры по НАТО отказываются от расширения альянса на восток и никогда не примут в его состав Украину. Тогда бы ситуация в корне переменилась: мяч оказался бы на другой стороне поля, и виновником продолжающихся боевых действий стал бы Путин.

2. Одна или обе стороны достигают кульминационной точки в своей способности проводить успешные атаки, и наступает тупиковая ситуация, за которой следуют переговоры о прекращении огня.

3. Одна из сторон теряет волю или способность сражаться в результате падения морального и/или боевого духа.

Примером войны, закончившейся по второму сценарию, может послужить Корейская война. Она началась 25 июня 1950 года, когда северокорейские войска пересекли 38-ю параллель, по которой Корея была разделена после Второй мировой войны. Еще в марте 1951 года, после масштабных сдвигов линий фронта, на 38-й параллели, где все и началось, образовалась тупиковая ситуация.

В условиях недопустимости ядерного оружия обе стороны достигли кульминационной точки. Переговоры о перемирии начались в июле 1951 года, но потребовалось еще два года периодических боевых действий, прежде чем перемирие было заключено 27 июля 1953 года.

Новый президент США (Дуайт Эйзенхауэр вступил в должность в январе 1953 года) и новый советский лидер (Иосиф Сталин скончался в марте 1953 года) не были заинтересованы в выходе из тупика. Перемирие выстояло, но мирный договор между двумя Кореями и другими воюющими сторонами не подписан и поныне.

Некоторые видят в корейском исходе модель для урегулирования украинского конфликта. Я с ними не согласен. Вопреки тому, что нам внушают голоса НАТО, российская сторона не дошла ни до тупика, ни до кульминационной точки. И никакое перемирие в сердце европейского континента не продержится долго, если не будут урегулированы основополагающие политические вопросы, приведшие к конфликту изначально.

Вместо этого к Украине применим третий сценарий Клаузевица. В широком смысле историческим прецедентом можно назвать окончание Первой мировой войны.

После первоначальных территориальных приобретений Германии в 1914 и почти четырех лет изнурительной позиционной войны немецкое верховное командование под началом Гинденбурга и Людендорфа развернуло целую серию массированных наступлений на Западном фронте (21 марта – 18 июля 1918 года) с целью прорвать рубежи Антанты (французов и британцев) до прибытия мощных американских подкреплений.

Войска, высвободившиеся на Восточном фронте после Брестского мира, выведшего из войны Россию, были брошены на Запад. Линию фронта удалось прорвать, но в 70 километрах от Парижа наступление прекратилось. Возможности немецких войск достигли высшей точки.

В августе 1918 года началось контрнаступление союзников. Стодневное наступление, подкрепленное более чем миллионом свежих солдат США, отбросило немецкие войска назад. При этом обе стороны потеряли более полумиллиона штыков.

Но людские резервы Германии были истощены. К сентябрю Людендорф сообщил кайзеру, что необходимо добиваться перемирия. 4 октября, на следующий же день после своего назначения, новоиспеченный канцлер Максимилиан Баденский написал президенту США Вудро Вильсону и запросил перемирия на основе его Четырнадцати пунктов.

К концу октября и началу ноября поиски перемирия фактически вылились в обсуждение условий капитуляции. После Кильского восстания моряков 29 октября в большинстве крупных немецких городов, включая столицу Берлин, вспыхнули солдатские мятежи и братания с социалистами и коммунистами-революционерами. Тыл рухнул, и продолжение борьбы на Западном фронте было исключено как таковое.

Однако предстояла сложная задача — прочертить линию перемирия и установить военную диспозицию до окончательного мирного соглашения. 9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола и бежал в Голландию. Максимилиан Баденский ушел в отставку и передал пост канцлера лидеру социалистов в Рейхстаге Фридриху Эберту. Империя прекратила свое существование.

На переговорах о перемирии в железнодорожном вагоне в Компьенском лесу делегация союзников во главе с верховным главнокомандующим маршалом Фердинандом Фошем выдвинула жесточайшие условия: немецкие войска должны уйти со всех оккупированных земель (а также из Эльзаса-Лотарингии) за Рейн, Рейнская область переходит под военную оккупацию союзников, а немецкие войска на всей территории разоружаются.

По терминологии Клаузевица, утрата воли к борьбе полностью подчинила Германию воле победителя. В 11 часов утра 11 ноября пушки смолкли, и перемирие вступило в силу.

В последующем Версальском договоре (1919) Германии снова навязали жесточайшие условия. Это был неправильный мир. Всего через 20 лет между теми же противниками разразилась еще одна мировая война — с кровопролитием на порядок большего масштаба.

В силу некоторого сходства окончание Первой мировой войны может послужить уроком для окончания украинского конфликта. ВСУ достигли своей кульминационной точки на полпути летнего контрнаступления, длившегося с июня по ноябрь 2023 года.

Российские силы на южном (Запорожье) и центральном (Донецк) фронтах возвели обширную оборонительную инфраструктуру из рвов, траншей, артиллерийских позиций и минных полей. Украинское же продвижение двигалось мучительно медленно и сопровождалось большими потерями в технике и личном составе. Кроме того, Россия все это время не упускала превосходства в воздухе. К середине сентября продвижение ВСУ замедлилось до черепашьего темпа. К середине ноября наступательные операции окончательно сошли на нет.

С декабря 2023 года и начала января 2024 года ВСУ, растеряв свои лучшие части, засели в обороне. Методичная война на истощение, которую ведут российские силы, перемалывает личный состав и технику противника. Российские бригады в полном составе словно паровым катком трамбуют недоукомплектованные украинские.

Боевой дух в ротах и бригадах ВСУ неизменно падает. Резко участились случаи дезертирства (всего с 2022 года с фронта дезертировало около 100 тысяч бойцов), а найти новобранцев становится все труднее, поскольку в буквальном смысле слова миллионы украинских мужчин призывного возраста бежали на Запад — в Польшу и другие страны Восточной Европы, но в основном в Германию.

Хотя украинские донесения неизменно “свидетельствуют” о гораздо более высокие потерях русских, это, безусловно, ложь. Русские воздерживаются от высокомобильных рискованных операций, а полагаются на массированную артиллерию и бомбардировки с воздуха, после чего атакуют относительно небольшими пехотными подразделениями.

Разумеется, потери есть и у них, но нелепо предполагать, что они больше, чем у украинцев. Но главное — что по людским резервам Россия в любом случае опережает Украину вчетверо.

Нынешняя картина — еще не полный аналог краха немецких войск и их воли сражаться образца октября-ноября 1918 года. Но ситуация развивается в этом направлении, и любой серьезный прорыв русских может обернуться стремительным разгромом.

Чтобы стать миротворцем при таких вводных данных, Трампу предстоит заверить Путина, что Украине никогда не будет предложено членство в НАТО. Это главный стимул для Путина в принципе садиться за стол переговоров. Дополнительные санкции, которыми грозится Трамп, — пустышка. Российская сторона даже не удостоила эти угрозы внимания.

Серьезные переговоры предстоят насчет линии перемирия и его условий. Брать за основу линию боевого соприкосновения, как когда-то в случае с корейским тупиком, — ошибка. Путин может достичь своих политических целей, продолжая неуклонно вымывать противника. Трамп и НАТО — нет.

Скорее всего — и это же предполагает анализ Клаузевица в условиях надвигающегося поражения — Украине придется уступить всю Донецкую и Луганскую области, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также уйти с Курского выступа на ее территории.

Такое перемирие может послужить основной для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности. Она казалась достижимой непосредственно после распада Советского Союза, но так и не была реализована. Вместо нее мы увидели неумолимое расширение НАТО на Восток, что послужило главной причиной катастрофы на Украине.

Уве Парпарт — главный редактор Asia Times