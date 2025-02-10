Пхеньян не намерен отказываться от ядерного оружия в ответ на так называемые «мирные» инициативы некоторых государств

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КНДР не намерена свертывать программы по созданию ядерного оружия, являющегося фактором сдерживания враждебной политики некоторых государств. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Пхеньян отреагировал на заявление премьера Японии Сигэру Исибы о том, что Япония и США будут добиваться «свертывания ядерной программы» КНДР и ликвидации ее ядерного арсенала, заявив, что ядерное оружие является фактором сдерживания враждебной политики некоторых государств, в том числе Японии. По сути, Ким Чен Ын показал Исибе фигуру из трех пальцев в ответ на прозвучавшее заявление, дав понять, что никакого разоружения не будет, а ЯО не является предметом торга.

Ядерные вооруженные силы нашего государства предназначены для срыва любых агрессивных действий враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе.

- говорится в комментарии ЦТАК.

При этом в Пхеньяне подчеркнули, что КНДР не требуется чье-то «одобрение» для продолжения ядерной программы, а так называемые «мирные» инициативы некоторых государств, пытающихся каким-либо способом лишить республику ядерного оружия, категорически неприемлемы. Пока Запад будет «совать свой нос» в дела Корейского полуострова, КНДР будет владеть ядерным оружием.

Ранее ряд западных изданий сообщил, что Пхеньян разработал межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерный заряд до любой части США. При этом у американцев нет системы ПВО/ПРО, прикрывающей территорию, имеющиеся комплексы закрывают только шахты МБР.