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Военное обозрение

Штрихом модернизации британского флота стала новая система РЭБ MEWSIC

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках проведения финальных мероприятий по модернизации флота Великобритании британские моряки получили первую из систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) следующего поколения.

Интегрированная возможность морской радиоэлектронной борьбы (MEWSIC) уже доставлена и в ближайшее время будет установлена на имеющихся в арсенале и перспективных крупных надводных боевых кораблях. Изменения коснутся большого количества кораблей, включая авианосцы класса Queen Elizabeth, эсминцы ype 45 и фрегаты Type 26 и Type 31.

Как пишет британская пресса, новейшая система MEWSIC сможет обеспечивать сенсорную модернизацию существующих возможностей РЭБ кораблей британских ВМС. А это, в свою очередь, напрямую влияет на более грамотное планирование и успешное проведение операций.

Первая производственная модель британской «новинки» была запущена в эксплуатацию на предприятии Elbit Systems UK в Бристоле. А усовершенствованная система управления боем была перемещена в технологический парк в городе Портсдаун для дальнейшего завершения разработки программного обеспечения.

MEWSIC является только половиной более масштабной запланированной модернизации возможностей РЭБ надводного флота Соединенного Королевства в рамках Программы морской радиоэлектронной борьбы (MEWP). Другая её часть носит название Ancilia. Она представляет собой обучаемую пусковую установку для имитации ложных целей для противокорабельных ракет противника.

Стоимость этой части новой системы РЭБ британского флота составляет 135 миллионов фунтов стерлингов. Она постепенно заменит Seagnat, используемую в настоящий момент на существующих эсминцах и будущих фрегатах.

Из преимуществ Ancilia эксперты выделяют способность быстро поворачиваться и регулировать угол, под которым запускаются ложные цели чтобы максимально повысить их эффективность. Такие действия с более ранними системами запуска ложных целей было осуществить невозможно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
Elbit Systems
Проекты
Type 26
Авианосец
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