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Великобритания стала основной страной, поставляющей Украине безэкипажные катера, заложив основу новой тактики действий украинского флота. Кроме того, британцы специально для Киева разработали новые морские беспилотники.

Британское Минобороны профинансировало разработку двух безэкипажных катеров новых типов Wasp и Snapper, созданных специально для Украины. Об этом заявила министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл, отчитываясь о тратах на Украину перед британским парламентом. По ее словам, разработка была проведена в «короткие сроки», результатом стало появление новой «беспилотной морской системы», которая на данный момент проходит испытания. Другие подробности она не сообщила.

В настоящее время система проходит завершающие испытания, и более подробная информация будет предоставлена ​​в надлежащее время.

- заявила Игл.

Потеряв «большие» корабли, украинский флот перешел на катера, в том числе и безэкипажные. И как бы не пытались смеяться над этим, но данная тактика сработала, учитывая нанесенный ущерб Черноморскому флоту, Крыму и Крымскому мосту. Если в начале Киев пользовался исключительно западными разработками, то позднее разработал собственные модели, которые развиваются и далее. На данный момент появились БЭКи — носители БПЛА, а также с установленной РСЗО, а также с системами ПВО.

Отметив, что Запад в ходе СВО отрабатывает тактику и стратегию действий против России, в том числе и испытывая новые вооружения, чтобы применить их позже. Столкновение НАТО и России произойдет в любом случае, это неизбежно при сохранении политики США и Евросоюза.