Украина: шансы на мир будут призрачны, если Европа не осознает реалии миропорядка при Трампе (The Conversation, Австралия)

Слева направо президент Кипра Никос Христодулидис, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, президент Румынии Клаус Вернер Иоаннис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи за круглым столом в здании Европейского совета в Брюсселе.

Conversation: лидеры ЕС не понимают, чем им грозит президентский срок Трампа

При Трампе США уменьшат свое участие в "поддержке" Киева, переложив это на плечи европейцев, пишет The Conversation. Также Европа может быть втянута в торговую войну с Америкой. Ни ЕС, ни другие страны континента совершенно не готовы к этой новой ситуации.

Стефан Вольф (Stefan Wolff)

Брюссель, 3 февраля: на первой в истории встрече, посвященной исключительно вопросам обороны ЕС, конфликт на Украине полностью занял умы европейских лидеров. Однако даже за три недели до годовщины начала полномасштабных боевых действий Украина – это не более чем верхушка айсберга всех проблем нынешней европейской безопасности.

На европейском континенте идет конфликт невиданных после 1945 года масштабов. Россия подрывает в ЕС все, начиная с критической инфраструктуры и заканчивая выборами (хотя подобные обвинения давно звучат в западной прессе, доказательств этой "подрывной деятельности" как не было, так и нет, — прим. ИноСМИ) с таким размахом, что ситуация уже напоминает годы холодной войны. Между тем будущее важнейшего для Евросоюза военного альянса – НАТО – туманно.

Одни только эти обстоятельства (без учета сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, в Закавказье и на западе Балкан) заставляют согласиться с позицией председателя Европейского совета Антониу Кошты, который заявил: “Европа должна взять на себя больше ответственности за свою же оборону”.

Но это вряд ли является сенсацией. И в конце заседания (которое оказалось не более чем неофициальной встречей) Кошта подвел отнюдь не впечатляющие его итоги: он охарактеризовал их как “прогресс в наших дискуссиях по созданию обороны Европы”.

Для Украины это не означает ничего хорошего. США вряд ли будут поддерживать Киев на плаву на том же уровне, как и в последние месяцы правления администрации Байдена. Фактически дебаты в Белом доме по вопросам политики в отношении Украины уже привели к некоторым перебоям в поставках американского оружия Киеву.

Препятствия и блоки

Украине остается лишь надеяться на то, что Трамп в конце концов добьется того, что он называет выгодной сделкой. Недавно он выдвинул идею обмена американской помощи на украинские редкоземельные металлы и, в перспективе, на иные стратегические ресурсы.

Это подразумевает льготные сделки по поставкам в США титана, железной руды и угля, а также важнейших химических элементов, включая литий. Послужит ли это устойчивой основой для продолжения американской помощи в долгосрочной перспективе, неизвестно, как и то, побудит ли это Трампа думать не только лишь о перемирии.

Другим лучом надежды для Киева служит тот факт, что в столицах ЕС сейчас гораздо лучше понимают необходимость общеевропейского подхода к обороне. Курс на создание “коалиции желающих”, включающей Великобританию и Норвегию, которые не являются членами ЕС, выглядит многообещающим.

Но на одной надежде далеко не уедешь. Брюссель, в фирменном трамповском стиле, настаивает на уступках со стороны Великобритании по вопросам мобильности молодежи и ловли рыбы в обмен на соглашение об обороне. Маловероятно, что эти вопросы станут непреодолимым препятствием на пути создания блока, но они точно отнимут то самое драгоценное время, которое Европа должна тратить на демонстрацию решимости в отношении безопасности и обороны.

Существуют еще два фактора, которые затрудняют дело. С одной стороны, существует угроза торговой войны между США и ЕС. Если верить Трампу, то Британию еще может миновать эта участь, что кажется благом для Лондона. Но в перспективе это поставит Великобританию в неудобное положение, поскольку та стремится к амбициозной перезагрузке отношений с ЕС после Брекзита и питает надежды на улучшение отношений с Китаем.

А с учетом того, что Трамп явно враждебен к Пекину с Брюсселем, то усидеть на двух стульях у английского правительства вряд ли получится.

Хрупкое европейское единство

С другой стороны, единство ЕС стало более хрупким. Победа Трампа придала смелости другим популистским лидерам в Европе, в частности, значительно более пророссийски настроенным премьер-министрам Словакии и Венгрии Роберту Фицо и Виктору Орбану. То же самое относится и к Великобритании, где партия “Реформировать Соединенное Королевство”, согласно последним опросам общественного мнения, обогнала по уровню популярности правящую Лейбористскую партию. Лидер реформистов Найджел Фарадж известен своими скептическими взглядами в отношении Украины.

Добавьте к этому слабое правительство во Франции и вероятность затяжных коалиционных переговоров в Германии после напряженных парламентских выборов в конце февраля. В итоге вероятность решительных действий ЕС (и Европы в целом) по укреплению собственной безопасности и обороноспособности в настоящее время крайне невелика.

При таких многочисленных и сложных угрозах удивительно, что ЕС все еще упорно принимает желаемое за действительное, все сильнее отрываясь от реальности. Вопреки громогласным заявлениям Кошты после встречи лидеров ЕС мало что свидетельствует о том, что США при Трампе останутся другом, союзником и партнером Европы.

Также мало что указывает на то, что американский президент разделяет ценности и принципы, которые когда-то лежали в основе стремительно разрушающегося международного порядка. Национальный суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ других стран не являются приоритетом для внешнеполитической доктрины Трампа.

Если, как провозгласил Кошта, “мир в Европе зависит от достижения Украиной всеобъемлющего, справедливого и прочного мира”, то будущее Европы и Украины и в самом деле выглядит мрачным. На данный момент ЕС и его члены не в состоянии помочь Киеву достичь победы. И это не только потому, что у них нет необходимого военного и оборонно-промышленного потенциала. У них нет и общего ясного представления о том, как их обрести в этом дивном новом мире имени Трампа.

Стефан Вольф — профессор кафедры международной безопасности Бирмингемского университета (Великобритания)