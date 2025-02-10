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Известия.ru

Военные топографы группировки «Запад» показали свою работу в профессиональный праздник

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военные топографы общевойсковой армии группировки войск «Запад» продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 8 февраля, в День военного топографа, сообщило Министерство обороны России.


«Одной из самых важных задач является подготовка штурмовых подразделений по программе ориентирование на местности. Каждый военнослужащий должен изучить карту, чтобы знать местность до каждой складки, «до каждой кочки» для безопасного перемещения и гарантированного выполнения боевых задач, а также целеуказания целей противника», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что военные топографы также участвуют в выполнении задач непосредственно на поле боя. С помощью современных измерительных приборов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) они проводят разведку местности и указывают точные места для удара по противнику. Собранная усилиями военных топографов информация используется при планировании наземных операций группировки войск «Запад».

«Без карты нельзя спланировать дальнейшее ведение боевых действий. Если не будет у командира или начальника штаба карты, он не сможет спланировать боевые действия. Также и танкисты, артиллеристы», — заявил начальник топографической службы общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Орион.

«Основные задачи топографической части, как и топографической службы, — своевременное обеспечение топогеодезическими данными войск, командных пунктов и управлений подразделений, <…> благодаря чему планируются и выполняются дальнейшие наступления и оборонные действия», — рассказал заместитель начальника топографической службы этой же группировки войск с позывным Пушкин.

Военные топографы одними из первых появляются на самых опасных и непроходимых направлениях СВО. Именно они проводят первичную топографическую разведку, а также доставляют карты местности бойцам на передовой.

Ранее, 5 февраля, военнослужащие группировки войск «Север» показали кадры работы120-мм и 82-мм минометов на передовой.

Стрельба минометов ведется с разного расстояния и в разных условиях в зависимости от боевой задачи. Для расчета 82-мм предпочтительными целями являются вражеская пехота, легкая техника и огневые точки в относительной близости. В то же время расчет 120-мм поражает точки запусков беспилотников и укрепленные огневые позиции на значительном от себя расстоянии.

В этот же день Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении. После уничтожения огневых точек обороны штурмовики Вооруженных сил России парами зашли в лесополосу, в которой располагался опорный пункт ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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