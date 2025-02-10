Шольц считает преждевременными дискуссии о миротворческой миссии на Украине

Канцлер Германии также призвал не принимать никаких решений "за спиной" Киева

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что дискуссии об отправке на Украину миротворческого контингента и возможном участии в нем ФРГ являются преждевременными и неуместными.

"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными", - сказал Шольц в интервью редакционному объединению RND, отвечая на вопрос о возможной миротворческой миссии на Украине и участии в ней Германии. В то же время он утверждал, что нельзя принимать никакие решения "за спиной Украины".

"Во-первых, необходимо положить конец конфликту и начать реальные переговоры, а не навязанный мир. Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть будущие гарантии безопасности для Украины", - заявил глава правительства ФРГ. В любом случае, по его словам, "Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами". "Мы и все друзья Украины будем призваны на помощь", - резюмировал Шольц.

Вместе с тем он вновь раскритиковал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий, поскольку оказывают большую поддержку Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 декабря 2024 года, по оценке некоторых СМИ, не исключила возможности отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения боевых действий. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня".

23 января издание Politico сообщило, что европейские страны продолжают обсуждать вопрос возможной отправки воинского контингента на Украину. По его информации, президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре 2024 года встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации Politico, после этого Макрон надеялся убедить Польшу в целесообразности отправки миротворцев, но столкнулся с несогласием польского премьера Дональда Туска, и в итоге переговоры зашли в тупик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.