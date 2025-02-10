Газета отмечает, что украинские войска сталкиваются с нехваткой людей

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) "трещит по швам" из-за изнурительных боевых действий и нехватки людей. Об этом пишет в пятницу газета The Washington Post.

"Министерство обороны России заявляет, что его войска захватили угледобывающий город Торецк (Дзержинск - прим. ТАСС), что стало последним прорывом в Донецкой области на востоке Украины, где оборона украинских войск трещит по швам", - пишет издание.

Как отмечает газета, за последний год российская армия "ослабила хватку сталкивающихся с нехваткой людей и изнуренных украинских сил за их опорные пункты".

"Потери [территории] совпадают с неопределенностью в вопросе о том, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать жизненно важную [для Украины] военную помощь. Президент США Дональд Трамп, который утверждает, что его приоритетом являются американские интересы, заявил, что хочет положить конец войне, хотя его планы по обеспечению мира неясны", - говорится в статье.

Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, при освобождении Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны", входящие в состав группировки войск "Центр".

Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительный урон. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки - это более 26 тыс. военнослужащих. Суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.