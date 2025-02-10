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ТАСС

На Украине будут набирать в ряды ВС 18-летних новобранцев по спецконтракту

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский утверждает, что мобилизовать мужчин от 18 до 24 лет не планируется, они будут подписывать контракт только по собственному желанию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет", - сказал он в интервью агентству Reuters. "Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", - сообщил Зеленский.

По его утверждению, это "не мобилизация", а предложение для тех, "кто хочет" служить добровольно. Вместе с тем Зеленский отказался сообщить Reuters, сколько мужчин планируется набрать по спецконтрактам, чтобы компенсировать нехватку личного состава в ВСУ. 2 февраля он назвал потери огромными. 

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Украина
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