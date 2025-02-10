Глобальные условия диктуют консенсус (Sabah, Турция)

Sabah: напряжение между США и Китаем может перелиться в технологическую войну

Китай продолжает подрывать американское господство во всех сферах, пишет Sabah. Пекин проводит головокружительную модернизацию и совершенствует свои вооруженные силы, пока Вашингтон переживает сильнейший упадок.

Берджан Тутар

Америка, пересмотревшая свою внутреннюю политику и вставшая на тропу войны со своими соседями и союзниками, на данный момент больше всего обеспокоена Китаем. США рассматривают его в качестве соперника на мировой арене. Тем временем Пекин продолжает подрывать американское господство в сфере высоких технологий своими революционными решениями, и последнее из них — разработка DeepSeek.

Одним из выдающихся шагов является также строительство военного командного центра — размерами, в десять раз превышающими территорию Пентагона — для защиты высших должностных лиц и стратегических вооружений в случае возможной ядерной войны с США. Центр, строительство которого началось в середине 2024 года, находится в 30 километрах от Пекина. Китайский Пентагон, призванный выдерживать бомбы, пробивающие бункеры, занимает площадь в пять квадратных километров.

Именно в это время президент США Дональд Трамп призвал к созданию щита противоракетной обороны "Железный купол" нового поколения для материковой части Америки. Щит, судя по всему, должен иметь гораздо большую зону покрытия, чем израильский, и сбивать гиперзвуковые и межконтинентальные баллистические ракеты.

В новом докладе Rand Corporation отмечается, что Китай в случае вторжения на Тайвань может спровоцировать конфликт аналогичный украинскому. Близкий к Пентагону аналитический центр "Rand" описывает данный сценарий как "тихоокеанскую катастрофу" для Соединенных Штатов.

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Несмотря на головокружительную модернизацию, усовершенствование вооруженных сил Китая осложняется культурными барьерами, такими как низкий социальный статус военной службы и модель, основанная на воинской обязанности.

Вопреки крупным инвестициям китайская армия затрудняется достичь мировых стандартов. Кроме того, Китай для преодоления нехватки боевого опыта и обучения своих военно-воздушных сил вербовал бывших военных летчиков НАТО. Однако попытка компенсировать недостаток опыта высокими технологиями и наемными бойцами не дает оперативного или стратегического преимущества. Необходимы более радикальные институциональные преобразования.

Для достижения "победы без дыма от выстрелов" Китай использует карту экономики, технологий и ноу-хау. США тоже делают ставку на технологии и экономическое оружие вместо прямой войны.

Тем не менее эмбарго Америки в отношении сложных микрочипов не смогло остановить технологический прогресс Китая. Ведь КНР выпускает по четыре миллиона специалистов-инженеров в год. Это едва ли не больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Поэтому у Китая всегда есть финансовые и человеческие возможности, чтобы догнать и перегнать последние американские инновации.

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Таким образом, сегодня США сталкиваются с таким же риском, с которым когда-то столкнулся СССР. Китайская модель, как замечает Франческо Сиши (Francesco Sisci), напоминает вильгельмовскую Германию конца XIX века.

Тогда Германия сначала подражала Великобритании, а затем превзошла ее, превратив "Made in Germany" из позорного знака в символ качества. Китай относительно США следует по тому же пути. И со временем Германия стала более образованной, более могущественной, более агрессивной, чем Великобритания.

Сейчас США, как и Великобритания, переживают упадок. Чувствуют себя преданными собственными соседями и Европой, хотят перестроить свою систему альянсов. Трамп сможет окружить Китай, только если объединит мир вокруг себя. Но это крайне маловероятно.

Китай предпринимает новые шаги для дальнейшего усиления своей глобальной экспансии. Одним словом, если США не смогут получить желаемую поддержку от Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (а получить таковую будет очень трудно), тогда соперничество между США и Китаем завершится глобальным консенсусом, а не войной. Ход событий свидетельствует именно об этом.