Войти
Военное обозрение

Индия расторгла контракты на поставку 400 беспилотников из-за наличия в них китайских комплектующих

714
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Индии расторгло три ранее заключенных контракта на поставку в ВС страны 400 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Times of India. В публикации отмечается, что причиной такого решения стало использование при производстве беспилотников китайских комплектующих.

Это серьезная угроза кибербезопасности, с возможностью нарушения безопасности данных и операций. Противник может захватить контроль над дроном или «мягко убить» его с помощью глушения. В электронике может быть «черный ход», который обходит меры безопасности

– цитирует издание представителя Министерства обороны Индии.

При этом подчеркивается, что военное ведомство отказалось от закупки 100 тяжелых, 100 легких и 200 средневысотных дронов на общую сумму 26,3 миллиона долларов.

Как напоминает автор материала, контракты на закупку беспилотных летательных аппаратов были заключены в 2023 году. Их предполагалось развернуть вдоль линии фактического контроля с Китаем, протяженность которой составляет 3488 километров.

Теперь индийское Минобороны ищет замену. Но найдёт ли что-то без китайских комплектующих - вопрос остаётся открытым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)