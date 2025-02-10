Индия расторгла контракты на поставку 400 беспилотников из-за наличия в них китайских комплектующих

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Минобороны Индии расторгло три ранее заключенных контракта на поставку в ВС страны 400 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Times of India. В публикации отмечается, что причиной такого решения стало использование при производстве беспилотников китайских комплектующих.
– цитирует издание представителя Министерства обороны Индии.
При этом подчеркивается, что военное ведомство отказалось от закупки 100 тяжелых, 100 легких и 200 средневысотных дронов на общую сумму 26,3 миллиона долларов.
Как напоминает автор материала, контракты на закупку беспилотных летательных аппаратов были заключены в 2023 году. Их предполагалось развернуть вдоль линии фактического контроля с Китаем, протяженность которой составляет 3488 километров.
Теперь индийское Минобороны ищет замену. Но найдёт ли что-то без китайских комплектующих - вопрос остаётся открытым.